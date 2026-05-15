Аліна Гросу показала батька свого сина: його називають російським актором (фото)

Українська співачка Аліна Гросу показала зворушливі фото з чоловіком, якого називають російським актором Романом Полянським, та новонародженим сином.

Зйомка зірки з рідними була присвячена Дню сім’ї, який відзначають 15 травня. Аліна зазначила, що родина — це величезний скарб, а діти — це продовження кохання.

"З Днем Сімʼї, друзі мої. Сімʼя — це величезний скарб. А дітки — це найкраще продовження кохання", — написала новоспечена мама.

Аліна Гросу із сином Фото: Instagram

Зокрема, на фото зʼявився і чоловік співачки.

Аліна Гросу із сином та чоловіком Фото: Instagram

Чоловік Аліни Гросу — росіянин?

До великої війни артистка зустрічалася з російським актором Романом Полянським, проте їхні стосунки закінчилися з часом. На початку 2024 року співачка оголосила про весілля, проте обличчя обранця не показала. Фанати довго припускали, що ним міг знову стати Полянський, проте підтверджень цьому не було.

А згодом пані посол з прав людини та сталого розвитку в Економічній і соціальній раді ООН Сіма Карєтна поділилася кадрами з актором та співачкою після зустрічі в США у вересні 2024 та назвала Полянського супутником Гросу по життю, чим фактично підтвердила їхнє одруження. Хоча й співачка досі офіційно мовчить про персону свого обранця.

