Звезда известного украинского сериала получал угрозы: "Это опасная роль" (фото)

Украинский актер Павел Шпегун столкнулся с волной угроз и агрессии из-за роли серийного убийцы в сериале "Тихая Нава". Артист рассказал об опасности подобных амплуа и вспомнил звезду "Игры престолов", который так же стал жертвой зрительского хейта.

Популярность пришла к Павлу Шпегуну после премьеры фильма "Тихая Нава", где он воплотил главного антагониста — жестокого маньяка и насильника. Однако экранный успех имел и обратную сторону, ведь не все зрители смогли отделить художественный вымысел от реальности, перейдя допустимые границы в общении с актером. Об этом Павел рассказал на YouTube-канале "Станция Театральная".

"Для актера это опасная роль немного в смысле того, как тебя воспринимают потом люди. Например, после премьеры я очень часто начал получать сообщения от незнакомых мне людей с угрозами: "Что ты, идешь искать девушек?". Обычно, когда я в Instagram выставлял вопрос, мне от профилей с нулем постов приходили сообщения", — поделился артист.

Павел Шпегун получал угрозы из-за роли в сериале

Опыт "Игры престолов"

Подобное неадекватное восприятие негативных персонажей — распространенная проблема и в мировом кинематографе. Например, исполнитель роли Джоффри Баратеона в культовом сериале "Игра престолов" Джек Глисон из-за серьезной травли и ужасных угроз в свое время даже планировал навсегда оставить актерскую карьеру.

Павел Шпегун лично общался с зарубежным коллегой во время его визита в столицу.

"Я знаком с актером, который граф Джоффри в "Игре престолов". Он был в Киеве, мы познакомились, начали общаться. Он едва не закончил карьеру из-за этого. Его очень сильно хейтили. Ему до сих пор пишут! Даже написанные от руки письма с угрозами домой приходят", — вспомнил Павел Шпегун.

