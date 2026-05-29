Украинский фильм "2000 метров до Андреевки" получил престижную премию "Эмми"
Документальный фильм "2000 метров до Андреевки" режиссеров Мстислава Чернова и Александра Бабенко получил престижную американскую новостную и документальную премию "Эмми". Лента одержала победу в номинации "Лучшая режиссура документального фильма", хотя в целом претендовала на статуэтки в шести различных категориях.
По информации Deadline, работа украинских документалистов вызвала серьезный резонанс и была номинирована в таких категориях:
- "Лучшая режиссура документального фильма" (победа);
- Главная награда — "Лучший документальный фильм";
- "Лучший документальный фильм на общественно-политическую тематику";
- "Лучший сценарий документального фильма";
- "Лучшая операторская работа";
- "Лучший монтаж".
О чем лента и кто ее создавал
В основе сюжета — события украинского контрнаступления 2023 года. Мстислав Чернов вместе с бойцами Третьей отдельной штурмовой бригады прошел путь освобождения стратегически важного села Андреевка Донецкой области, которое было отрезано минными полями и доступно только через узкий лесной клочок.
Над фильмом работали:
- Авторы: военный корреспондент Мстислав Чернов и фотограф Associated Press Александр Бабенко.
- Композитор: Сэм Слейтер — лауреат премии "Грэмми" за саундтреки к сериалу "Чернобыль" и фильму "Джокер".
Мировое признание и другие награды
Этот успех на "Эмми" дополнил и без того солидный список международных достижений фильма.
Лента получила награды за лучшую режиссуру и как лучший документальный фильм от Гильдии режиссеров США, культового фестиваля "Сандэнс" и кинофестиваля в Стокгольме.
Кроме того, проект получил номинацию на британскую премию BAFTA, вошел в шортлист кинопремии "Оскар", а на отечественном фестивале Docudays UA собрал сразу три награды.
