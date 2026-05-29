Украинский фильм "2000 метров до Андреевки" получил престижную премию "Эмми"

Документальный фильм "2000 метров до Андреевки" режиссеров Мстислава Чернова и Александра Бабенко получил престижную американскую новостную и документальную премию "Эмми". Лента одержала победу в номинации "Лучшая режиссура документального фильма", хотя в целом претендовала на статуэтки в шести различных категориях.

По информации Deadline, работа украинских документалистов вызвала серьезный резонанс и была номинирована в таких категориях:

"Лучшая режиссура документального фильма" (победа);

Главная награда — "Лучший документальный фильм";

"Лучший документальный фильм на общественно-политическую тематику";

"Лучший сценарий документального фильма";

"Лучшая операторская работа";

"Лучший монтаж".

О чем лента и кто ее создавал

В основе сюжета — события украинского контрнаступления 2023 года. Мстислав Чернов вместе с бойцами Третьей отдельной штурмовой бригады прошел путь освобождения стратегически важного села Андреевка Донецкой области, которое было отрезано минными полями и доступно только через узкий лесной клочок.

Над фильмом работали:

Авторы: военный корреспондент Мстислав Чернов и фотограф Associated Press Александр Бабенко.

Композитор: Сэм Слейтер — лауреат премии "Грэмми" за саундтреки к сериалу "Чернобыль" и фильму "Джокер".

Мировое признание и другие награды

Этот успех на "Эмми" дополнил и без того солидный список международных достижений фильма.

Лента получила награды за лучшую режиссуру и как лучший документальный фильм от Гильдии режиссеров США, культового фестиваля "Сандэнс" и кинофестиваля в Стокгольме.

Кроме того, проект получил номинацию на британскую премию BAFTA, вошел в шортлист кинопремии "Оскар", а на отечественном фестивале Docudays UA собрал сразу три награды.

