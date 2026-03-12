Известный украинский актер рассказал о съемках в фильме 18+: "У меня была волна хейта"

Вячеслав Довженко признался, что после роли в военной драме "Киборги" получал резкую критику от военных из-за участия в совсем другом кино — комедии для взрослой аудитории. По словам артиста, некоторые бойцы откровенно возмущались, увидев его в фильме 18+, но сам он относится к таким реакциям спокойно.

Довженко рассказал, что после выхода фильма "Киборги", где он сыграл защитника Донецкого аэропорта, военные начали внимательнее следить за его другими ролями. Иногда их реакция была довольно резкой. Об этом актер рассказал в интервью РБК-Украина.

По словам актера, бойцы прямо писали ему в соцсетях, критикуя выбор ролей.

"Были моменты, когда ребята хейтили и писали: "Что ты за ерундой занимаешься?" — вспомнил он.

В то же время Довженко отметил, что воспринимает такую критику без обид.

"Это нормально, потому что это тот зритель, который критически оценивает все. Он имеет право на критику", — отметил актер.

Наибольшее недовольство, по его словам, вызвала ситуация, когда почти одновременно с военной драмой вышла комедия "Свингеры", в которой он также сыграл.

"У меня была определенная волна хейта, когда одновременно с "Киборгами" вышел фильм "Свингеры". Ребята писали: "Ты что с ума сошел?" — рассказал Довженко.

Актер Вячеслав Довженко Фото: Instagram

Актер объяснил, что производство "Киборгов" длилось долго, поэтому за это время он успел сняться и в других проектах.

"Фильм собирали очень долго. Отснялся, потом красился, потом озвучивался — это заняло большой пласт времени. А за это время уже успели снять этот анекдот", — сказал он.

Некоторые военные даже в шутку предлагали актеру финансовую помощь, чтобы он не соглашался на подобные роли.

"Ребята писали: "Тебе что — деньги выслать или что?". Да не надо, я сам заработаю", — вспомнил Довженко.

Несмотря на это, актер отмечает: для него важно поддерживать контакт со зрителями, особенно с военными.

"Главное — не переставать общаться с ребятами, со зрителем. Чтобы была здоровая "кукуха", надо общаться со зрителем, а не отмазываться", — убежден он.

Довженко добавил, что регулярно отвечает на сообщения сторонников, записывает для них видеопоздравления и поддерживает связь.

"Особенно когда мне ребята пишут, я с удовольствием переписываюсь, поздравления какие-то пишу, снимаю короткие видео. Это подкрепляет дух и позволяет людям понять, что мы все люди и в одной лодке плывем", — подытожил актер.

