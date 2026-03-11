Наталка Денисенко и ее возлюбленный вышли в люди в прозрачных образах (фото)

Украинская актриса появилась на допремьерном показе фильма "Когда ты расстанешься?" в Киеве в образе, который резко контрастирует с ее привычным стилем. Вместо нежных светлых платьев звезда выбрала провокационный черный лук с прозрачными элементами — и объяснила, что это символ ее внутренних изменений.

На событии, где собрались актеры, творческая команда ленты и гости индустрии, Денисенко появилась в полупрозрачном образе. Она надела тонкий сетчатый топ с длинными рукавами, под которым просматривался корсет, а также прозрачную юбку, сквозь которую было видно черное белье и подтяжки. Аутфит дополнили каблуки, укладка и выразительный макияж. Фото с события актриса опубликовала в Instagram.

Наталка Денисенко удивила провокационным образом

Актриса призналась, что этот выбор не случайный. По ее словам, таким образом она подчеркнула собственную свободу и желание отказаться от навязанного ей публичного амплуа.

Наталка Денисенко и Юрием Савранским Фото: Instagram

Денисенко отметила, что долгое время ее воспринимали как "хорошую девочку", которая стремится всем нравиться. Впрочем, в реальной жизни, по словам актрисы, она значительно разнообразнее.

"Мне кажется, общество ошибочно на меня поставило образ "хорошей девочки". Но я такой никогда не была — скорее я неудобная женщина. Этим образом хочу подчеркнуть свою свободу и возможность быть любой. Я не белая и пушистая, я могу проявлять свои темные и колючие стороны", — пояснила она.

Актриса добавила, что этот период стал для нее важной личной трансформацией и символизирует завершение одного жизненного этапа.

На красной дорожке Денисенко позировала вместе со своим возлюбленным — манекенщиком Юрием Савранским. Он также поддержал стиль актрисы, выбрав прозрачный черный верх из сетки, сквозь который было видно его спортивную фигуру и татуировки.

Пара не скрывала чувств: влюбленные обнимались, целовались и охотно позировали фотографам.

Наталка Денисенко и Юрием Савранским Фото: Instagram

