Наталка Денисенко і її коханий вийшли в люди в прозорих образах (фото)

Українська акторка з’явилася на допрем’єрному показі фільму "Коли ти розлучишся?" у Києві в образі, який різко контрастує з її звичним стилем. Замість ніжних світлих суконь зірка обрала провокаційний чорний лук із прозорими елементами — і пояснила, що це символ її внутрішніх змін.

На події, де зібралися актори, творча команда стрічки та гості індустрії, Денисенко з’явилася у напівпрозорому образі. Вона одягнула тонкий сітчастий топ із довгими рукавами, під яким проглядався корсет, а також прозору спідницю, крізь яку було видно чорну білизну та підтяжки. Аутфіт доповнили підбори, укладка та виразний макіяж. Фото з події акторка опублікувала в Instagram.

Наталка Денисенко здивувала провокаційним образом

Акторка зізналася, що цей вибір не випадковий. За її словами, таким образом вона підкреслила власну свободу і бажання відмовитися від нав’язаного їй публічного амплуа.

Наталка Денисенко і Юрієм Савранський Фото: Instagram

Денисенко зазначила, що довгий час її сприймали як "хорошу дівчинку", яка прагне всім подобатися. Втім, у реальному житті, за словами акторки, вона значно різніша.

"Мені здається, суспільство помилково на мене поставило образ "хорошої дівчинки". Але я такою ніколи не була — скоріше я незручна жінка. Цим образом хочу підкреслити свою свободу і можливість бути будь-якою. Я не біла і пухнаста, я можу проявляти свої темні й колючі сторони", — пояснила вона.

Акторка додала, що цей період став для неї важливою особистою трансформацією і символізує завершення одного життєвого етапу.

На червоній доріжці Денисенко позувала разом зі своїм коханим — манекенником Юрієм Савранським. Він також підтримав стиль акторки, обравши прозорий чорний верх із сітки, крізь який було видно його спортивну фігуру та татуювання.

Пара не приховувала почуттів: закохані обіймалися, цілувалися та охоче позували фотографам.

Наталка Денисенко і Юрієм Савранський Фото: Instagram

