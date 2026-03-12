Відомий український актор розказав про зйомки у фільмі 18+: "У мене була хвиля хейту"

В’ячеслав Довженко зізнався, що після ролі у військовій драмі "Кіборги" отримував різку критику від військових через участь у зовсім іншому кіно — комедії для дорослої аудиторії. За словами артиста, деякі бійці відверто обурювалися, побачивши його у фільмі 18+, але сам він ставиться до таких реакцій спокійно.

Довженко розказав, що після виходу стрічки "Кіборги", де він зіграв захисника Донецького аеропорту, військові почали уважніше стежити за його іншими ролями. Інколи їхня реакція була доволі різкою. Про це актор розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

За словами актора, бійці прямо писали йому в соцмережах, критикуючи вибір ролей.

"Були моменти, коли хлопці хейтили й писали: "Що ти за єрундою займаєшся?" — згадав він.

Водночас Довженко наголосив, що сприймає таку критику без образ.

"Це нормально, бо це той глядач, який критично оцінює все. Він має право на критику", — зазначив актор.

Найбільше невдоволення, за його словами, викликала ситуація, коли майже одночасно з військовою драмою вийшла комедія "Свінгери", у якій він також зіграв.

"У мене була певна хвиля хейту, коли одночасно з "Кіборгами" вийшов фільм "Свінгери". Хлопці писали: "Ти що з’їхав з глузду?" — розповів Довженко.

Актор В'ячеслав Довженко Фото: Instagram

Актор пояснив, що виробництво "Кіборгів" тривало довго, тому за цей час він устиг знятися і в інших проєктах.

"Фільм збирали дуже довго. Відзнявся, потім фарбувався, потім озвучувався — це зайняло великий пласт часу. А за цей час уже встигли зняти цей анекдот", — сказав він.

Деякі військові навіть жартома пропонували актору фінансову допомогу, аби він не погоджувався на подібні ролі.

"Хлопці писали: "Тобі що — гроші вислать чи що?". Та не треба, я сам зароблю", — пригадав Довженко.

Попри це, актор наголошує: для нього важливо підтримувати контакт із глядачами, особливо з військовими.

"Головне — не переставати спілкуватися з хлопцями, з глядачем. Щоб була здорова "кукуха", треба спілкуватися з глядачем, а не відкараскуватися", — переконаний він.

Довженко додав, що регулярно відповідає на повідомлення прихильників, записує для них відеопривітання та підтримує зв’язок.

"Особливо коли мені хлопці пишуть, я із задоволенням переписуюсь, привітання якісь пишу, знімаю короткі відео. Це підкріплює дух і дає змогу людям зрозуміти, що ми всі люди і в одному човні пливемо", — підсумував актор.

