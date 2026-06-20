В Украине требуют ограничить показ турецких сериалов, — петиция

Петиция №41/010118-26еп появилась на сайте Кабинета министров Украины. В ней — призыв ограничить трансляцию турецких телесериалов в Украине.

По мнению автора петиции Максима Реки, засилье иностранных сериалов в эфире приводит к уменьшению спроса на украинский кинопродукт, что негативно влияет на развитие отечественной киноиндустрии и культурного пространства.

"В условиях войны и необходимости укрепления национальной идентичности, важно создавать благоприятные условия для развития украинского медиапродукта, поддержки украинских режиссеров, сценаристов, актеров и продюсеров. Денежные средства от рекламы и показа контента должны способствовать развитию национального культурного продукта", — подчеркивает создатель петиции.

Что предлагает петиция?

Установить квоты на показ украинского сериального контента в телеэфире.

Оказать дополнительную государственную поддержку производству украинских сериалов и фильмов.

Ограничить долю иностранного сериального контента в телевещании.

Содействовать популяризации украинских культурных и исторических проектов.

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Река считает, что такие меры будут способствовать развитию украинской культуры, поддержке национального производителя и укреплению информационного пространства Украины.

Несмотря на то, что петиция была опубликована на сайте еще 15 июня, спустя пять дней ее подписали пока что только семь человек. Чтобы обращение рассмотрели в правительстве, необходимо собрать 25 тысяч подписей. На это есть еще 87 дней.

Турецкие сериалы остаются весьма популярными среди украинских зрителей. Самые частые темы этих многосерийных мыльных опер — борьба за справедливость, счастье и любовь.

Среди самых рейтинговых сериалов производства Турции — "Великолепный век", "Королек — птичка певчая", "Постучись в мою дверь" и другие.

Напомним, в Турции на следующий день после празднования своего 35-летия скончалась популярная актриса сериалов Эдже Иртем.

Также сообщалось про 6 сериалов, которые бьют все рекорды на Netflix.