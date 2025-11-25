"Королек – птичка певчая" и не только: топ-5 турецких сериалов, которые заставят забыть обо всем

25 декабря исполняется 136 лет со дня рождения известного турецкого романиста Решада Нури Гюнтекина, который подарил миру одну из самых красивых историй о любви "Королек – птичка певчая". Она положила начало целой плеяде турецких сериалов, которые теперь запоем смотрят во всем мире

В честь дня рождения известного писателя Фокус рассказывает, что известно об авторе "Королька", а также детально описывает, какие турецкие сериалы стали мировой классикой.

Решат Нури Гюнтекин: путь в жизни и творчестве

Будущий писатель появился на свет 25 ноября 1889 года в Стамбуле в семье военного врача Нури-бея, майора армии. Отец привил ему любовь к литературе, иностранным языкам и чтению, поскольку в доме была обширная библиотека.

Он закончил литературный факультет в Стамбульском университете, а затем работал учителем турецкой литературы и французского языка и директором в средних школах в Бурсе и Стамбуле, инспектором в Министерстве Национального Образования (МНО).

Рашат занимал пост представителя Чанаккале (1933-1943) в турецком парламенте, работал старшим инспектором в МНО. Также в 1947 году он издавал газету "Мемлекет" – стамбульское отделение газеты "Улус" Республиканской народной партии, выходившей в Анкаре.

Позже Гюнтекин вернулся к своей должности инспектора, а в 1950 году отправился в Париж в качестве представителя Турции в ЮНЕСКО и инспектора по делам студентов. Он работал атташе по культуре в столице Франции. В 1954 году Решат Нури был вынужден уйти в отставку с этой должности в связи с возрастом. После выхода на пенсию он некоторое время являлся членом литературного комитета Стамбульского городского театра.

В 1927 году Решат Нури женился на своей бывшей ученице, девушке по имени Хадийе, выпускнице женской школы Эренкей. У пары в 1941 году родилась дочь Эла. До конца жизни писатель был счастлив в браке и обожал их дочь.

Всемирная популярность Гюнтекина не принесла ему больших денег. Он часто стеснялся требовать от издателей свои гонорары, а многие денежные вопросы решала его жена.

Писатель скончался 7 декабря 1956 года в Лондоне, куда отправился лечиться от рака легких. Он похоронен на кладбище Караджаахмет в Стамбуле (Турция).

Решат Нури Гюнтекин

"Королек – птичка певчая": роман, ставший легендой

Роман "Птичка певчая" (Çalıkuşu) был написан Решатом Нури в 1922 году и повествует о судьбе молодой турецкой учительницы в Анатолии. Первоначально автор планировал создать пьесу в четырех действиях под названием "Девушка из Стамбула", события в которой разворачиваются в одной из бедных деревушек Анатолии. Но поставить ее на сцене театра не удалось.

Тогда он сделал из пьесы роман, который впервые был экранизирован в 1966 году. Но именно версия 1986 года в виде четырехсерийного фильма принесла ему мировую славу.

Сериал 1986 года сделал роман "Королек - птичка певчая" классикой

Главную роль своенравной и озорной турчанки Фериде исполнила татарка по происхождению − Айдан Шенер. До съемок в фильме девушка уже была успешной моделью и обладала титулом "Мисс Турция − 1981". Она превосходно справилась с ролью, так как многие черты характера Фериде были свойственны ей самой. После выхода сериала Айдан стала популярной актрисой и еще не раз снималась в кино.

Мировую славу обрел и Кенан Калав, исполнитель роли Кямрана.

В Турции роман "Королек − птичка певчая" считается классикой. Сериал от 1986 года регулярно запускают в показ и он пользуется популярностью у зрителей разных возрастов.

В 2013 году появилась очередная версия сериала, где Фариде и Кямрана сыграли Фахрийе Эвджен и Бурак Озчивит. Новая экранизация не погружает зрителя в исторические факты описанного в книге времени. На первый план в нем выходит развлекательная сторона и отношения между Фериде и Кямраном. Большая часть съемок фильма проходила в особняке Решата Паши, расположенного в древнейшем районе Стамбула − Кадыкее.

Исполнители главных ролей были признаны самой красивой экранной парой в 2014-м и поженились в 2017 году.

Трейлер сериала "Королек – птичка певчая" 2013 года

"Великолепный век"

"Великолепный век" — это сериал, основанный на жизни султана Сулеймана I и его жены Хюррем (Роксоланы), но с множеством вымышленных элементов. Он снят по мотивам реальных событий, основывается на исторических документах и рассказывает об одной из самых известных женщин в истории Османской империи.

Это проект стал самым дорогим в истории турецкого телевидения и получил международную известность благодаря масштабу съемок и историческому сюжету. Для его съемок построили огромный комплекс павильонов, включающий пять дворцов и 23 съемочные площадки. Декораторы провели кропотливую работу, изучая экспонаты из дворца Топкапы в Стамбуле.

Для сериала сшили 5000 костюмов, создано 4000 головных уборов и использовано 150 000 метров тканей.

Не менее впечатляет и масштаб. Съемочная группа состояла из 130 человек, в массовых сценах задействовали до 300 актеров второго плана, а в общих массовых сценах — более 50 000 актеров. Что касается главных героев, то исполнителя роли султана Халита Эргенча выбрали быстро, а на роль Хюррем — Мерьем Узерли — всего за 10 дней до начала съемок. при этом кстинг на главну. женскую роль длился восемь месяцев, и в нем участвовали актрисы из Турции, США, Германии, Нидерландов, Великобритании, Македонии, Хорватии и Болгарии.

Создатели сериала сознательно подчеркивали, что источник вдохновения — исторические события, а сам сериал не является документальным фильмом.

"Великолепный век" стал первым восточноевропейским сериалом, который смогли увидеть в США.

Первая серия "Великолепного века" была показана дважды, создав прецедент на турецком телевидении.

"Постучись в мою дверь"

Турецкий романтический сериал "Постучись в мою дверь" стал одним из самых популярных в мире, а актеры Керем Бюрсин и Ханде Эрчел обрели небывалую известность.

Сериал рассказывает историю взаимоотношений молодой флористки Эды, мечтающей получить грант итальянского университета, и обаятельного бизнесмена Серкана, по договоренности с которым героиня должна два месяца притворяться его девушкой, чтобы он смог вернуть свою бывшую девушку Селин (Биге Онал), которая решила выйти замуж вскоре после расставания с главным героем.

Сериал транслировался в 85 странах мира, в числе которых Италия, Израиль, США и Чили, а его финал установил своеобразный рекорд: тег последней серии #sonkezsençalkapımı #ПоследнийРазПостучисьВМоюДверь) набрал 8,5 миллионов твитов (это больше, чем у "Игры престолов").

Интересный факт: Ханде Эрчел, исполнившая роль Эды, ради актерской карьеры бросила университет, а прежде чем получить роль, ей пришлось выслушать около сотни отказов на кастингах. Ее партнер по съемочной площадке, Керем Бюрсин, также получил больше сотни отказов в начале карьеры.

"Листопад"

"Листопад" — турецкий сериал 2006–2010 годов, основанный на одноименной новелле Решада Нури Гюнтекина. История рассказывает о семье Али Ризы и его жены Хайрие, которые живут в маленьком городке, вместе воспитывают пятерых детей в суровой атмосфере морали и взаимоуважения.

Но однажды семья решает переехать в Стамбул, чтобы средняя дочь могла продолжить обучение в одном из стамбульских университетов. Они даже не подозревают, какие изменения и испытания ждут их в этом огромном городе.

Пока герои романа пытаются приспособиться к переменам в общественном устройстве, пропасть, в которую они уносятся с бешеной скоростью, конфликт поколений, все большая потеря моральных ценностей и, в конце концов, разорение семьи. Али Риза, вынужденный наблюдать, как его дети один за другим, удаляясь от него, от нравственных и общественных ценностей, исчезают, сравнивают их с листьями, которые падают с деревьев. Отсюда и название "Листопад".

"Клюквенный шербет"

"Клюквенный щербет" – турецкий драматический телесериал, продюсером которого выступил Gold Film. В главных ролях снялись Бариш Кылыч, Эволим Аласья, Сила Тюркоглу, Сибель Ташчиоглу, Догукан Гюнгер и Ахмет Мумтаз Тайлан.

Многосерийный фильм основан на реальной истории. Психолог Гюльсерен Будайиджиоглу описала ситуацию, в которую попала обратившаяся к ней девушка: турчанка из современной семьи вышла замуж за мужчину, родители которого были против того, чтобы она получала образование и вела светскую жизнь.

Что касается названия, то в Турции есть идиома "Продолжать истекать кровью, но говорить, что это клюквенный щербет". Значение у фразы простое: делать вид, что все в порядке, даже если это совершенно не так. В первой серии Сонмез произносит эти слова в адрес Кывылджым, которая привыкла запирать чувства в себе.

Сериал обрел невероятную популярность, однако не избежал неприятностей. Верховный совет по радио и телевидению Турции оштрафовал его и приостановил показ на пять недель из-за одной из жестоких сцен с героиней Нурсемой. Против такого решения выступили звезды "Клюквенного щербета" и его поклонники.

