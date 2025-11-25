"Корольок — пташка співоча" і не тільки: топ 5 турецьких серіалів, які змусять забути про все

25 грудня виповнюється 136 років від дня народження відомого турецького романіста Решата Нурі Гюнтекіна, який подарував світові одну з найкрасивіших історій про кохання "Корольок — пташка співоча". Вона поклала початок цілій плеяді турецьких серіалів, які тепер запоєм дивляться в усьому світі.

На честь дня народження відомого письменника Фокус розповідає, що відомо про автора "Королька", а також детально описує, які турецькі серіали стали світовою класикою.

Решат Нурі Ґюнтекін: шлях у житті та творчості

Майбутній письменник з'явився на світ 25 листопада 1889 року в Стамбулі в родині військового лікаря Нурі-бея, майора армії. Батько прищепив йому любов до літератури, іноземних мов і читання, оскільки в будинку була велика бібліотека.

Він закінчив літературний факультет у Стамбульському університеті, а потім працював учителем турецької літератури і французької мови та директором у середніх школах у Бурсі та Стамбулі, інспектором у Міністерстві Національної Освіти (МНО).

Відео дня

Решат обіймав посаду представника Чанаккале (1933-1943) у турецькому парламенті, працював старшим інспектором у МНО. Також 1947 року він видавав газету "Мемлекет" — стамбульське відділення газети "Улус" Республіканської народної партії, що виходила в Анкарі.

Пізніше Ґюнтекін повернувся до своєї посади інспектора, а 1950 року вирушив до Парижа як представник Туреччини в ЮНЕСКО та інспектор у справах студентів. Він працював аташе з культури в столиці Франції. У 1954 році Рашид Нурі був змушений піти у відставку з цієї посади у зв'язку з віком. Після виходу на пенсію він деякий час був членом літературного комітету Стамбульського міського театру.

У 1927 році Решат Нурі одружився зі своєю колишньою ученицею, дівчиною на ім'я Хадійє, випускницею жіночої школи Еренкей. У пари 1941 року народилася дочка Ела. До кінця життя письменник був щасливий у шлюбі й обожнював їхню доньку.

Всесвітня популярність Ґюнтекіна не принесла йому великих грошей. Він часто соромився вимагати від видавців свої гонорари, а багато грошових питань вирішувала його дружина.

Письменник помер 7 грудня 1956 року в Лондоні, куди вирушив лікуватися від раку легенів. Він похований на кладовищі Караджаахмет у Стамбулі (Туреччина).

Решат Нурі Ґюнтекін

"Корольок — пташка співоча": роман, що став легендою

Роман "Пташка співоча" (Çalıkuşu) був написаний Решатом Нурі 1922 року і оповідає про долю молодої турецької вчительки в Анатолії. Спочатку автор планував створити п'єсу в чотирьох діях під назвою "Дівчина зі Стамбула", події в якій розгортаються в одному з бідних сіл Анатолії. Але поставити її на сцені театру не вдалося.

Тоді він зробив із п'єси роман, який уперше було екранізовано 1966 року. Але саме версія 1986 року у вигляді чотирисерійного фільму принесла йому світову славу.

Серіал 1986 року зробив роман "Корольок — пташка співоча" класикою

Головну роль норовливої та бешкетної туркені Феріде виконала татарка за походженням — Айдан Шенер. До зйомок у фільмі дівчина вже була успішною моделлю і мала титул "Міс Туреччина — 1981". Вона чудово впоралася з роллю, оскільки багато рис характеру Феріде були властиві їй самій. Після виходу серіалу Айдан стала популярною актрисою і ще не раз знімалася в кіно.

Світову славу здобув і Кенан Калав, виконавець ролі Кямрана.

У Туреччині роман "Корольок — пташка співоча" вважається класикою. Серіал від 1986 року регулярно запускають у показ і він користується популярністю у глядачів різного віку.

У 2013 році з'явилася чергова версія серіалу, де Фаріде і Кямрана зіграли Фахріє Евджен і Бурак Озчивіт. Нова екранізація не занурює глядача в історичні факти описаного в книзі часу. На перший план у ній виходить розважальний бік і стосунки між Феріде і Кямраном. Більша частина зйомок фільму проходила в особняку Решата Паші, розташованого в найдавнішому районі Стамбула — Кадикеї.

Виконавці головних ролей були визнані найкрасивішою екранною парою 2014-го і одружилися 2017 року.

Трейлер серіалу "Корольок — пташка співоча" 2013 року

"Величне століття"

"Величне століття" — це серіал, заснований на житті султана Сулеймана I і його дружини Хюррем (Роксолани), але з безліччю вигаданих елементів. Він знятий за мотивами реальних подій, ґрунтується на історичних документах і розповідає про одну з найвідоміших жінок в історії Османської імперії.

Цей проєкт став найдорожчим в історії турецького телебачення і здобув міжнародну популярність завдяки масштабу зйомок та історичному сюжету. Для його зйомок побудували величезний комплекс павільйонів, що включає п'ять палаців і 23 знімальні майданчики. Декоратори провели кропітку роботу, вивчаючи експонати з палацу Топкапи в Стамбулі.

Для серіалу пошили 5000 костюмів, створено 4000 головних уборів і використано 150 000 метрів тканин.

Не менш вражає і масштаб. Знімальна група складалася зі 130 осіб, у масових сценах задіяли до 300 акторів другого плану, а в загальних масових сценах — понад 50 000 акторів. Щодо головних героїв, то виконавця ролі султана Халіта Ергенча обрали швидко, а на роль Хюррем — Мер'єм Узерлі — лише за 10 днів до початку зйомок. при цьому кастинг на головну жіночу роль тривав вісім місяців, і в ньому брали участь акторки з Туреччини, США, Німеччини, Нідерландів, Великої Британії, Македонії, Хорватії та Болгарії.

Творці серіалу свідомо підкреслювали, що джерело натхнення — історичні події, а сам серіал не є документальним фільмом.

"Величне століття" стало першим східноєвропейським серіалом, який змогли побачити у США.

Першу серію "Величного століття" показали двічі, створивши прецедент на турецькому телебаченні.

"Постукай у мої двері"

Турецький романтичний серіал "Постукай у мої двері" став одним із найпопулярніших у світі, а актори Керем Бюрсін і Ханде Ерчел здобули небувалу популярність.

Серіал розповідає історію взаємовідносин молодої флористки Еди, яка мріє отримати грант італійського університету, і привабливого бізнесмена Серкана, за домовленістю з яким героїня має два місяці прикидатися його дівчиною, щоб він зміг повернути свою колишню дівчину Селін (Біге Онал), яка вирішила вийти заміж незабаром після розставання з головним героєм.

Серіал транслювали у 85 країнах світу, серед яких Італія, Ізраїль, США та Чилі, а його фінал встановив своєрідний рекорд: тег останньої серії #sonkezsençalkapımı #ОстаннійРазПостукайВМоїДвері) набрав 8,5 мільйонів твітів (це більше, ніж у "Гри престолів").

Цікавий факт: Ханде Ерчел, яка виконала роль Еди, заради акторської кар'єри кинула університет, а перш ніж отримати роль, їй довелося вислухати близько сотні відмов на кастингах. Її партнер по знімальному майданчику, Керем Бюрсін, також отримав більше сотні відмов на початку кар'єри.

"Листопад"

"Листопад" — турецький серіал 2006-2010 років, заснований на однойменній новелі Решада Нурі Гюнтекіна. Історія розповідає про сім'ю Алі Різи та його дружини Хайріє, які живуть у маленькому містечку, разом виховують п'ятьох дітей у суворій атмосфері моралі та взаємоповаги.

Але одного разу сім'я вирішує переїхати до Стамбула, щоб середня донька могла продовжити навчання в одному зі стамбульських університетів. Вони навіть не підозрюють, які зміни та випробування чекають на них у цьому величезному місті.

Поки герої роману намагаються пристосуватися до змін у суспільному устрої, прірва, в яку вони несуться з шаленою швидкістю, конфлікт поколінь, дедалі більша втрата моральних цінностей і, зрештою, руйнування сім'ї. Алі Різа, змушений спостерігати, як його діти один за одним, віддаляючись від нього, від моральних і суспільних цінностей, зникають, порівнюють їх із листям, що падає з дерев. Звідси й назва "Листопад".

"Журавлинний шербет"

"Журавлинний шербет" — турецький драматичний телесеріал, продюсером якого виступив Gold Film. У головних ролях знялися Баріш Килич, Еволім Аласья, Сіла Тюркоглу, Сібель Ташчіоглу, Догукан Гюнгер і Ахмет Мумтаз Тайлан.

Багатосерійний фільм заснований на реальній історії. Психолог Гюльсерен Будайіджіоглу описала ситуацію, в яку потрапила дівчина, що звернулася до неї: туркеня з сучасної сім'ї вийшла заміж за чоловіка, батьки якого були проти того, щоб вона здобувала освіту і вела світське життя.

Що стосується назви, то в Туреччині є ідіома "Продовжувати стікати кров'ю, але говорити, що це журавлинний шербет". Значення у фрази просте: робити вигляд, що все гаразд, навіть якщо це зовсім не так. У першій серії Сонмез вимовляє ці слова на адресу Кивилджим, яка звикла замикати почуття в собі.

Серіал здобув неймовірну популярність, проте не уникнув неприємностей. Верховна рада з радіо і телебачення Туреччини оштрафувала його і призупинила показ на п'ять тижнів через одну з жорстоких сцен з героїнею Нурсемою. Проти такого рішення виступили зірки "Журавлинного шербета" і його шанувальники.

Нагадаємо, зірка "Величного століття" отримав тюремний термін.

Також повідомлялося про те, що першу публікацію "королеви детективів" Агати Крісті знайшли через 120 років.