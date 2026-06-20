В Україні вимагають обмежити показ турецьких серіалів, — петиція

Петиція №41/010118-26еп з’явилася на сайті Кабінету міністрів України. У ній міститься заклик обмежити трансляцію турецьких телесеріалів в Україні.

На думку автора петиції Максима Реки, засилля іноземних серіалів в ефірі призводить до зменшення попиту на український кінопродукт, що негативно впливає на розвиток вітчизняної кіноіндустрії та культурного простору.

"В умовах війни та необхідності зміцнення національної ідентичності важливо створювати сприятливі умови для розвитку українського медіапродукту, підтримки українських режисерів, сценаристів, акторів та продюсерів. Кошти від реклами та показу контенту мають сприяти розвитку національного культурного продукту", — наголошує автор петиції.

Що пропонує петиція?

Встановити квоти на показ українських серіалів у телеефірі.

Надати додаткову державну підтримку виробництву українських серіалів та фільмів.

Обмежити частку іноземного серіального контенту в телемовленні.

Сприяти популяризації українських культурних та історичних проєктів.

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Река вважає, що такі заходи сприятимуть розвитку української культури, підтримці національного виробника та зміцненню інформаційного простору України.

Незважаючи на те, що петиція була опублікована на сайті ще 15 червня, через п’ять днів її підписали поки що лише сім осіб. Щоб звернення розглянули в уряді, необхідно зібрати 25 тисяч підписів. На це залишилося ще 87 днів.

Турецькі серіали залишаються дуже популярними серед українських глядачів. Найпоширеніші теми цих багатосерійних мильних опер — боротьба за справедливість, щастя та кохання.

Серед найпопулярніших серіалів турецького виробництва — "Величне століття", "Корольок — співоча пташка", "Постукай у мої двері" та інші.

Нагадаємо, що в Туреччині наступного дня після святкування свого 35-річчя померла популярна актриса серіалів Едже Іртем.

Також повідомлялося про 6 серіалів, які б’ють усі рекорди на Netflix.