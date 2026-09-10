Концерт или фестиваль при "желтом" уровне опасности: Минкульт утвердил новые правила

На фоне частых воздушных тревог из-за российских обстрелов в Украине обновили правила проведения массовых мероприятий. Концерты и фестивали во время "желтого" уровня опасности разрешили проводить, но при условии соблюдения определенных требований.

Согласно новым правилам, объявление "желтого" уровня опасности во время воздушной тревоги не будет означать автоматическую отсрочку или отмену мероприятия. Об этом сообщили в разъяснении на сайте Министерства культуры Украины.

При каких условиях можно будет продолжить массовое мероприятие

В Минкульте пояснили, что новые правила призваны обеспечить продолжение культурной жизни, однако исключительно с учетом ситуации с безопасностью. Здесь значительная ответственность возлагается на организаторов концертов или фестивалей: они должны иметь четкий план действий, обеспечить посетителям доступ к укрытиям и оперативно предупреждать людей об уровне угрозы.

Посетители массовых мероприятий должны получать всю необходимую информацию, чтобы самостоятельно решать, оставаться ли на мероприятии.

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"Такой подход позволяет гибко реагировать на изменения в обстановке в сфере безопасности и ответственно проводить культурные мероприятия" объяснила вице-премьер-министр Украины по вопросам гуманитарной политики — министр культуры Украины Татьяна Бережная.

Еще до начала мероприятия организаторам рекомендуется определить ближайшее укрытие и удобные маршруты к нему, проверить его вместимость, обеспечить свободный доступ к эвакуационным выходам, а также назначить ответственных за мониторинг ситуации с безопасностью и информирование людей. Количество посетителей должно определяться таким образом, чтобы в случае угроз в укрытии могли разместиться и персонал, артисты, и другие участники мероприятия.

Организатор должен разместить эту информацию на сайтах, в социальных сетях и мессенджерах, на билетах, информационных стендах, экранах и с помощью QR-кодов.

Что предусмотрено при "красном" уровне опасности

В случае поступления предупреждения о "красном" уровне опасности во время воздушной тревоги еще до начала мероприятия, его вообще запрещено начинать. Если о таком уровне угрозы сообщено уже после начала концерта и т. п., организатор должен немедленно прервать мероприятие, проинформировать людей о ближайшем укрытии и обеспечить организованный доступ к нему.

Для мероприятий под открытым небом действуют собственные рекомендации. В случае угроз организатор такого концерта, фестиваля, выставки или ярмарки должен оценить вместимость укрытий, расстояние до них, пропускную способность маршрутов и возможность быстрого перемещения людей без опасного скопления. Если же обеспечить быстрый доступ всех посетителей и участников к укрытию, то проводить такое мероприятие на открытой территории во время "желтого" уровня не рекомендуется.

В Минкульте также подчеркнули, что эти рекомендации не отменяют требований законодательства в других сферах.

Напомним, что 10 сентября киевские ТРЦ ввели новые правила на случай воздушной тревоги.

Кроме того, на днях в пресс-службе Киевской городской государственной администрации рассказали, как тестировали новую схему движения метро во время "желтого" уровня тревоги.