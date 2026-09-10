Концерт чи фестиваль під час "жовтого" рівня небезпеки: Мінкульт затвердив нові правила

На тлі частих повітряних тривог через російські обстріли в Україні оновили правила проведення масових заходів. Концерти та фестивалі під час "жовтого" рівня небезпеки дозволили продовжувати, але за дотриманням певних вимог.

За новими правилами, оголошення "жовтого" рівня небезпеки під час повітряної тривоги не означатиме автоматичне відкладення чи скасування події. Про це розповіли у роз'ясненні на сайті Міністерства культури України.

За яких умов можна буде продовжувати масовий захід

У Мінкульті пояснили, що нові правила покликані дозволити продовжуватися культурному життю, однак виключно з урахуванням безпекової ситуації. Тут значна відповідальність покладається на організаторів концертів чи фестивалів: вони повинні мати чіткий план дій, забезпечити відвідувачам доступ до укриттів і оперативно попереджати людей про рівень загрози.

Відвідувачі масових заходів мають отримувати всю необхідну інформацію, аби самостійно вирішувати, чи залишатися на заході.

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"Такий підхід дає змогу гнучко реагувати на зміну безпекової ситуації та відповідально проводити культурні події" пояснила Віцепрем"єр-міністерка України з гуманітарної політики України – Міністерка культури України Тетяна Бережна.

Ще до початку заходу організаторам рекомендовано визначити найближче укриття та зручні маршрути до нього, перевірити його місткість, забезпечити вільний доступ до евакуаційних виходів, а також призначити відповідальних за моніторинг безпекової ситуації та інформування людей. Кількість відвідувачів має визначатися так, щоб у разі загроз в укритті могли поміститися і персонал, артисти та інші учасники події.

Інформацію про це організатор має вказати на сайтах, у соціальних мережах і месенджерах, на квитках, інформаційних стендах, екранах та за допомогою QR-кодів.

Що передбачено під час "червоного" рівня небезпеки

У випадку, якщо надійшло попередження про "червоний" рівень небезпеки під час повітряної тривоги ще до початку події, її взагалі не дозволено розпочинати. Якщо про такий рівень загрози повідомлено вже після старту концерту тощо, організатор повинен його негайно припинити, повідомити людям про найближче укриття і подбати про організований доступ до нього.

Події просто неба мають власні рекомендації. У разі загроз організатор такого концерту, фестивалю, виставки чи ярмарку має оцінити місткість укриттів, відстань до них, пропускну спроможність маршрутів та можливість швидкого переміщення людей без небезпечного скупчення. Якщо ж подбати про швидкий доступ усіх відвідувачів та учасників до укриття, то проводити таку подію на відкритій території під час "жовтого" рівня не рекомендується.

У Мінкульті також наголосили, що ці рекомендації не скасовують вимог законодавства в інших сферах.

Нагадаємо, 10 вересня київські ТРЦ запровадили нові правила під час повітряних тривог.

Також днями у пресслужбі Київської міської державної адміністрації розповіли, як протестували нову схему руху метро під час "жовтого" рівня тривоги.