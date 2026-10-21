BioWare закрывается после 30 лет работы: не будет новой части культовой видеоигры Mass Effect

Компания Electronic Arts Inc. уволит сотрудников и закроет студию BioWare, разрабатывающую такие игры, как Dragon Age и Mass Effect.

21 октября сама канадская студия BioWare сообщила о своём закрытии. Разработчики уточнили, что также прекращается разработка новой части культовой научно-фантастической видеоигры в жанре Action RPG под названием Mass Effect.

Компания BioWare опубликовала в социальной сети обращение к фанатам, в котором команда поблагодарила сообщество за поддержку.

"Более 30 лет BioWare была не просто студией. Она была домом для сценаристов, разработчиков и игроков, которые вдохнули жизнь в наши миры. Baldur's Gate. Neverwinter Nights. Star Wars: Knights of the Old Republic, Dragon Age, Mass Effect, Anthem. Теперь, после более чем трёх десятилетий совместных приключений, BioWare закрывается, а работа над следующей игрой серии Mass Effect приостанавливается на ранней стадии разработки. Писать эти слова невероятно тяжело. Сейчас всё наше внимание сосредоточено на нашей невероятно талантливой команде, которая вложила душу в эти игры, и на том, чтобы поддерживать друг друга в этот непростой период", — говорится в сообщении.

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Студия BioWare, создавшая Dragon Age и Mass Effect, прекращает свою деятельность Фото: Соцсети

В свою очередь, журналист Bloomberg Джейсон Шрайер пишет, что Electronic Arts сократит "около 400 рабочих мест", а это примерно 3 % от общего числа сотрудников; в том числе около 50 человек из команды BioWare.

Эти меры принимаются в рамках плана экономии до 700 миллионов долларов, частично за счёт сокращения расходов на исследования и разработки. Ведь компания EA стала частной в августе 2026 года после её выкупа за 55 миллиардов долларов инвестиционным фондом Саудовской Аравии, который разместил около 18 миллиардов долларов долга на балансе EA.

В письме к сотрудникам, опубликованном в среду и с которым ознакомилось агентство Bloomberg, главный операционный директор EA Дэвид Тинсон и главный директор студии Кэм Вебер написали, что "в течение последних нескольких месяцев мы тщательно пересмотрели наш бизнес" и сократят некоторые проекты, в частности следующую игру Mass Effect, которая находилась на ранней стадии разработки в BioWare.

В свою очередь компания EA заявила, что продолжит инвестировать в свои спортивные игры и приключенческие экшен-проекты.

BioWare — канадская студия по разработке видеоигр, основанная в 1995 году. В 2007 году её приобрела компания EA. В течение первых нескольких лет под руководством EA студия выпустила ряд хитовых ролевых игр в сериях Dragon Age и Mass Effect. Однако в последние годы она столкнулась с трудностями при выпуске таких игр, как Mass Effect: Andromeda и Anthem, которые подверглись резкой критике.

Новейшая игра студии, Dragon Age: The Veilguard, не оправдала ожиданий по продажам. Из-за этого провала цена акций компании EA сразу же упала на 18%.

Напомним, что в Steam вышла украинская видеоигра The Hollow, разработанная полтавчанином Виталием Чижем. Она создана по мотивам романа "Тигроловы" Ивана Багряного. Релиз игры, разработанной студией Brenntkopf Development, состоялся 24 апреля.

Кроме того, разработчики компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2 — компания GSC Game World — анонсировали масштабное дополнение к игре, которое выйдет уже этим летом. В нём обещают добавить больше локаций и не только.