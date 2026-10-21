BioWare закривається після 30 років роботи: не буде нової частини культової відеогри Mass Effect

Компанія Electronic Arts Inc. звільнить персонал і закриє BioWare студію розробки таких ігор, як Dragon Age та Mass Effect.

21 жовтня сама канадська студія BioWare повідомила, що їх було закрито. Розробники уточнили, що також припиняється виробництво нової частини франшиз культової науково-фантастичної відеогри жанру Action RPG під назвою Mass Effect.

Компанія BioWare в соціальній мережі опублікувала звернення до фанів, де команда подякувала спільноті за підтримку.

"Понад 30 років BioWare була не просто студією. Вона була домом для оповідачів, розробників та гравців, які вдихали життя у наші світи. Baldur's Gate. Neverwinter Nights. Star Wars: Knights of the Old Republic, Dragon Age, Mass Effect, Anthem. Тепер після більш ніж трьох десятиліть спільних пригод BioWare закривається, а робота над наступною Mass Effect припиняється на ранньому етапі розробки. Писати ці слова неймовірно важко. Зараз вся наша увага зосереджена на нашій неймовірно талановитій команді, яка вклала душу в ці ігри, і на тому, щоб підтримувати один одного в цей непростий період", — йдеться у дописі.

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Студія BioWare, яка створила Dragon Age та Mass Effect, припиняє роботу Фото: Соцсети

Натомість журналіст Bloomberg Джейсон Шрайєр пише, що Electronic Arts скоротить "приблизно 400 робочих місць", а це приблизно 3% від загальної кількості співробітників; у тому числі близько 50 людей з команди BioWare.

Ці дії проводять в рамках плану економії до 700 мільйонів доларів, частково за рахунок скорочення витрат на дослідження та розробки. Адже компанія EA стала приватною компанією у серпні 2026 року після викупу їх за 55 мільярдів доларів інвестиційним фондом Саудівської Аравії, який розмістив близько 18 мільярдів доларів боргу на балансі EA.

У листі до співробітників у середу, з яким ознайомилося Bloomberg, головний операційний директор EA Девід Тінсон та головний директор студії Кем Вебер написали, що "протягом останніх кількох місяців ми ретельно переглянули наш бізнес" і скоротять деякі проекти, зокрема наступну гру Mass Effect , яка перебувала на ранній стадії розробки в BioWare.

Натомість компанія EA заявила, що продовжить інвестувати у свої спортивні ігри та пригодницькі екшн-проєкти.

BioWare — канадська студія розробки відеоігор була заснована в 1995 році. У 2007 році її придбала компанія EA. Протягом перших кількох років під керівництвом EA студія випустила низку хітових рольових ігор у франшизах Dragon Age та Mass Effect. Але в останні роки зазнала труднощів з такими іграми, як Mass Effect: Andromeda та Anthem, які розкритикували критики.

Найновіша гра студії, Dragon Age: The Veilguard, не виправдала очікувань щодо продажів. Через цей провал ціна акцій компанії EA одразу ж впала на 18%.

Нагадаємо, що у Steam вийшла українська відеогра The Hollow, яку розробив полтавець Віталій Чиж. Вона натхненна романом "Тигролови" Івана Багряного. Реліз гри, розробленої студією Brenntkopf Development, відбувся 24 квітня.

Також розробники комп'ютерної гри S.T.A.L.K.E.R. 2 компанія GSC Game World анонсували масштабне доповнення до гри, яке вийде вже цього літа. У ньому обіцяють додати більше локацій і не тільки.