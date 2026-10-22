Украинский документальный фильм "To Die To Live" попал на международный фестиваль: о чем картина (видео)
Украинский документальный фильм "To Die To Live" ("Умереть, чтобы жить") вошёл в основную программу кинофестиваля "Black Nights" в Эстонии. В центре фильма — история украинских военных-добровольцев, которые отправились на фронт в 2014 году.
Мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Карловых Варах, а затем картина получила две награды Одесского международного кинофестиваля. Об этом сообщает Госкино Украины.
"В центре сюжета — трое украинских добровольцев, которые встали на защиту Украины ещё в 2014 году. Вернувшись с фронта, они пытаются найти себя в мирной жизни. Однако полномасштабное российское вторжение вновь заставляет их взять в руки оружие", — говорится в сообщении.
В программе Эстонского международного кинофестиваля "Темные ночи", который пройдет с 6 по 22 ноября 2026 года, фильм включен в основную программу. Режиссёр фильма Юлия Гонтарук говорит, что для неё важно, чтобы "эту историю увидел именно балтийский зритель".
"Нас объединяет общее историческое прошлое, стремление к свободе и независимости. И сегодня, когда российская угроза так близка к странам Балтии, мне кажется чрезвычайно важным рассказывать истории украинских воинов и нашего сопротивления. Это уже второй фестиваль класса А, который отбирает наш фильм, и для нас это большая честь и возможность донести до международной аудитории историю поколения украинцев, которое встало на защиту своей страны еще в 2014 году и продолжает борьбу сегодня", — отмечает режиссер.
На портале IMDb фильм Юлии Гонтарук получил оценку 8,4 из 10. В рецензии обозревательницы Лиды Бах на просмотренный документальный фильм отмечается, что в своей картине режиссёр постаралась показать через жизнь одного из героев "военный опыт как нечто, позволяющее жить полноценной жизнью; идеологическая амбивалентность документального долгосрочного исследования заключается именно в этом фильме".
"Уже почти двенадцать лет субъективная камера, словно невидимый товарищ, сопровождает троих украинских добровольцев в борьбе против российских агрессоров, которая продолжается и после возвращения домой. Сообщество солдат стилизовано как героический мужской космос, и персонажи сливаются в символические фигуры. Смерть, которая всегда ощутима, кажется идеальным завершением живого героического мифа, который механически снимает травму", — резюмирует обозревательница.
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