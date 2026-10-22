Українська документалка "To Die To Live" потрапила до міжнародного фестивалю: про що стрічка (відео)

Українська документальна стрічка To Die To Live ("Померти, щоби жити") потрапила до головної програми кінофестивалю "Black Nights" в Естонії. В центрі стрічки розповідається про історію українських військових-добровольців, які пішли на фронт 2014 року.

Світова прем’єра фільму відбулася на Міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах, а потім — стрічка здобула дві нагороди Одеського міжнародного кінофестивалю. Про це повідомляє Держкіно України.

"У центрі сюжету — троє українських добровольців, які стали на захист України ще у 2014 році. Повернувшись із фронту, вони намагаються знайти себе в мирному житті. Однак повномасштабне російське вторгнення знову змушує їх взяти до рук зброю", — вказано в повідомленні.

В програмі Естонського міжнародного кінофестивалю "Темні ночі", який пройде з 6 до 22 листопада 2026 року, стрічка включена до головної програми. Режисерка фільму Юлія Гонтарук говорить, що для неї важливо, аби "цю історію побачить саме балтійський глядач".

Видео дня

Стрічка "To Die To Live ("Померти, щоби жити") дебютувала на великих екранах у рамках фестивалю в Карлових Варах

"Нас об’єднує спільне історичне минуле, прагнення до свободи та незалежності. І сьогодні, коли російська загроза так близько до країн Балтії, мені здається надзвичайно важливим розповідати історії українських воїнів і нашого супротиву. Це вже другий фестиваль класу А, який відбирає нашу стрічку, і для нас це велика честь і можливість донести до міжнародної аудиторії історію покоління українців, яке стало на захист своєї країни ще у 2014 році й продовжує боротьбу сьогодні", — зазначає режисерка.

На порталі IMDb стрічка Юлії Гонтарук має оцінку 8.4 з 10. У відгуку оглядачки Ліди Бах на переглянуту документальну стрічку вказано, що у своєму фільму режисерка намагалася показати крізь життя одного із героїв "воєнний досвід як щось, що дозволяє жити повним життям, ідеологічна амбівалентність документального довгострокового дослідження міститься в цьому фільмі".

Профіль документального фільму Юлії Гонтарук на порталі IMDb

"Майже дванадцять років суб'єктивна камера, як невидимий товариш, супроводжує трьох українських добровольців у боротьбі проти російських агресорів, яка триває і після повернення додому. Спільнота солдатів стилізована як героїчний чоловічий космос, і персонажі зливаються у символічні фігури. Смерть, яка завжди відчутна, здається ідеальним завершенням живого героїчного міфу, який механічно скидає травму", — резюмує оглядачка.

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