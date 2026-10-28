Громкое дело XIX века: почему убийство известного британского кораблестроителя до сих пор окутано тайнами

В апреле 1806 года в суде графства Суррей началось рассмотрение громкого дела о смерти Айзека Блайта — известного владельца судоходной компании. Однако спустя более 220 лет в этой истории до сих пор остаются "темные пятна", несмотря на вынесенный подозреваемому смертный приговор.

Главным подозреваемым по делу стал Ричард Патч, которого покойный Блайт нанял за несколько лет до смерти и вытащил "из грязи", сделав соучредителем бизнеса. Об этом пишет британское издание The Times.

23 сентября 1805 года в доме Айзека Блайта раздался выстрел, в результате которого владелец судоходной компании получил смертельное ранение. На следующий день мистер Блайт скончался от тяжёлого ранения, а следствие немедленно приступило к поиску лиц, предположительно причастных к преступлению.

Исключив нескольких подозреваемых, следователи обратили внимание на помощника и партнера покойного корабельного мастера Ричарда Патча. Во время допросов он путался в показаниях: сначала говорил, что находился в туалете, когда стреляли в его начальника, а подозреваемого он не видел.

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Служанка поместья Блайта подтвердила алиби Патча, но впоследствии в выгребной яме нашли шомпол от пистолета, из которого застрелили мистера Блайта. Также детективы обнаружили следы на земле после дождя, который совпал по времени с тем моментом, когда Патч мог избавиться от улик — между 8 и 9 часами вечера 23 сентября.

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Когда Патча взяли под стражу, он и его адвокат категорически отрицали вину в совершении преступления. Они настаивали, что отсутствует главное доказательство — пистолет, из которого стреляли в корабельника, однако дело было передано в суд на основании косвенных доказательств.

В ходе процесса подозреваемый продолжал утверждать, что не причастен к делу. В ходе судебного разбирательства сторона обвинения ответила, что не обнаружила "убедительных доказательств" причастности других лиц, кроме Патча.

Ричард Патч стал официальным подозреваемым в громком убийстве Айзека Блайта Фото: wiki

Главным мотивом убийства суд счел долг Патча перед Блайтом в размере 1000 фунтов, которые тот должен был внести, чтобы стать официальным совладельцем его бизнеса. Поэтому, по мнению обвинения, нежелание возвращать долг и стало главным мотивом преступления, и этих доказательств оказалось достаточно для жюри присяжных.

6 апреля 1806 года королевский суд графства Суррей вынес приговор — смертная казнь через повешение. Перед исполнением наказания к Ричарду Патчу в камеру пришли родные брат и сестра, но он, когда его попросили признаться в содеянном, вновь заявил, что не совершал этого.

Через три дня обвиняемый предстал перед виселицей, и решение суда было немедленно приведено в исполнение. Однако впоследствии, после закрытия громкого дела, в нем появились обстоятельства, заставляющие усомниться в официальной версии суда.

"Белые пятна" в деле об убийстве Айзека Блайта

Уже после смерти осуждённого жена покойного корабела Сара Блайт обнаружила, что у её мужа были огромные долги перед кредиторами и любовница, которая родила ему внебрачного ребёнка. Позже в этом деле произошла ещё одна странная история — перед самой смертью Патч отправил письмо жене покойного, в котором намекал, что знает "о её намерениях", и просил позаботиться о его четырёх детях.

О каких именно намерениях писал сам Патч — о компромате или о каких-то сведениях об убийстве — историки и криминалисты до сих пор не знают. Никто точно не скажет, были ли действия осуждённого действительно угрозами или блефом, ведь нет убедительных доказательств того, что этот человек мог знать.

Еще две ключевые загадки этого дела — где находится пистолет и кто на самом деле заказал убийство Блайта. Что касается первого вопроса, то согласно самой распространенной версии, орудие преступления было выброшено в Темзу, а второй вопрос остается предметом догадок, ведь здесь видят финансовый мотив Патча, ревность жены, которая могла знать о любовнице ещё задолго до преступления, а также партнеров Блайта, которые имели связи в властных коридорах и могли "устранить" ненадежного партнера.

Однако с момента вынесения приговора дело об убийстве Азейка Блайта так и не пересматривалось на протяжении 220 лет, а официальный приговор остаётся неизменным. Поклонники трукрайма, однако, убеждены, что нераскрытые "темные пятна" этого громкого дела будут и дальше увеличивать количество вероятных версий и лиц, причастных к этому громкому преступлению начала XIX века.

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