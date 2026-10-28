Гучна справа 19 сторіччя: чому вбивство відомого корабельника Британії досі має низку таємниць (фото)

У квітні 1806 року в суді графства Суррей почався розгляд гучної справи про смерть Айзека Блайта — відомого власника корабельної компанії. Однак понад 220 років потому в цій історії досі залишається "темні плями" попри наявність смертного вироку для підозрюваного.

Головним підозрюваним у справі став Річард Патч, якого покійний Блайт найняв за кілька років до смерті та підняв "з бруду" в співвласники бізнесу. Про це пише британське видання The Times.

23 вересня 1805 року в будинку Айзека Блайта пролунав постріл, від якої смертельне поранення отримав власник корабельної компанії. Наступного дня від важкого поранення містера Блайта не стало, а слідство негайно почало шукати ймовірних причетних до злочину.

Відкинувши кількох підозрюваних, слідчі звернули увагу на помічника та партнера покійного корабельника Річарда Патча. Під час допитів він плутався в показаннях: спочатку говорив, що перебував у вбиральні, коли стріляли в його начальника, а підозрюваного він не бачив.

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Служниця маєтку Блайта підтвердила алібі Патча, але згодом у вигрібній ямі знайшли шомпол від пістолета, з якого застрелили пана Блайта. Також детективи виявили сліди на ґрунті після дощу, який збігався у часі, коли Патч міг позбутися доказів — між 8 та 9 вечора 23 вересня.

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Коли Патча взяли під варту, то він та його адвокат категорично заперечили провину в скоєнні злочину. Вони наполягали, що немає головного доказу — пістолета, з якого стріляли в корабельника, однак справу передали до суду на основі побічних доказів.

Під час процесу підозрюваний продовжував стверджувати про непричетність. Під час суду сторона обвинувачення відповіла, що не знайшла "переконливих доказів" щодо причетності інших осіб, окрім Патча.

Річард Патч став офіційним підозрюваним у гучному вбивстві Айзека Блайта Фото: wiki

Головним мотивом убивства суд вважав борг Патча перед Блайтом у 1000 фунтів, які той мав внести, аби стати офіційним співвласником його бізнесу. Тому, на думку обвинувачів, небажання повертати борг і стало головним приводом до злочину, і цих доказів вистачило для журі присяжних.

6 квітня 1806 року королівський суд графства Суррей ухвалив вирок — смертна кара через повішення. Перед виконанням покарання до Річарда Патча в камеру прийшли рідні брат та сестра, але він на прохання зізнатися в скоєному, знову заявив, що не робив цього.

Через три дні обвинувачений постав перед шибеницею, а рішення суду було негайно виконано. Та згодом після закриття гучної справи у ній з'явилися обставини, які змушують засумніватися в офіційній версії суду.

"Білі плями" у справі про вбивство Айзека Блайта

Вже після смерті засудженого дружина покійного корабельника Сара Блайт виявила, що її чоловік мав шалені борги перед кредиторами та мав коханку, яка народила йому позашлюбну дитину. Пізніше у цій справі сталася ще одна дивна історія — перед самою смертю Патч відправив листа дружині покійного, в якій натякав, що знає "про її наміри" та просив доглянути за його чотирма дітьми.

Про які такі наміри писав сам Патч — компромат або якісь відомості про вбивство — історики та криміналісти досі не мають відповіді. Ніхто точно не скаже, чи дії засудженого були справді погрозами або блефом, адже немає переконливих доказів, що міг знати чоловік.

Ще дві ключові загадки цієї справи — де знаходиться пістолет і хто насправді замовив Блайта. Щодо першого питання, то найпоширеніша версія говорить, що знаряддя злочину було викинуто в Темзу, а друге — перебуває в полі здогадок, адже тут бачать фінансовий мотив Патча, ревнощі дружини, яка могла знати про коханку ще задовго до злочину, та партнери Блайта, які мали зв'язки у владних коридорах і могли "усунути" ненадійного партнера.

Однак з часу вироку справу вбивства Азейка Блайта так і не переглядали протягом 220 років, а офіційний вирок залишається незмінним. Фанати трукрайму, однак, переконані, що нерозкриті "темні плями" цієї гучної справи продовжуватимуть збільшувати кількість ймовірних версій і причетних до цього гучного злочину початку 19 сторіччя.

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