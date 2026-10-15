Загинув після падіння з четвертого поверху: інфлюенсерку підозрюють у вбивстві магната-бойфренда

Інфлюенсерку підозрюють у вбивстві після того, як її бойфренд впав з її квартири на четвертому поверсі в Індії та помер.

Шраддха Дубей опинилася в центрі розслідування вбивства після того, як її хлопець отримав з десяток травм, перш ніж випасти з квартири, пише Daily Star.

Ресторанний магнат Шива Шарма помер 9 жовтня. Смерть 28-річного чоловіка кваліфікували, як вбивство, поліцейські ретельно вивчають записи з камер відеоспостереження, особисті повідомлення і машину Audi, яка прибула до будівлі невдовзі після падіння.

Згідно з результатами розтину, Шарма помер від шоку та кровотечі, що були спричинені отриманими травмами.

Патологоанатоми заявили, що вони могли бути через ударом об тверду, шорстку поверхню, але також не змогли встановити, скільки часу минуло між травмами та його смертю.

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Його мати, Ранджана Шарма, звинуватила його дівчину у вбивстві, стверджуючи, що її сина тримали в полоні та жорстоко побили, перш ніж викинути з будівлі в Лакхнау.

Шива Шарма помер 9 жовтня Фото: Скриншот

За її словами, на його тілі були опіки від сигарет та подряпини, а також переломи щелепи, ділянок навколо обох очей, ребер та ноги.

Поліція порушила справу про вбивство проти інфлюенсерки, її сестри Рашмі, їхнього водія Танвіра Алі та ще двох осіб.

Повідомляється, що слідчі вилучили з квартири деякі предмети, а камери відеоспостереження зафіксували прибуття білого Audi до житлового комплексу приблизно через 15 хвилин після падіння.

Наразі правоохоронці встановлюють, хто перебував усередині автомобіля та з якою метою він відвідав будівлю.

Інфлюенсерка має близько 141 000 підписників в Instagram, вона розповідає у своєму блозі про моду, моделювання та розкішний спосіб життя.

Дівчина організувала Тиждень гламурного подіуму в Лакхнау, та виграла титул "Обличчя моди" на Міжнародному тижні моди U&I в Делі, а також знялася в музичному відеокліпі.

За повідомленнями, вона раніше була одружена та має сина.

Натомість поліція оголосила винагороду за інформацію, яка призведе до арешту блогерки, її сестри та їхнього водія.

Нагадаємо, що 25-річна інфлюенсерка, яка пропагує біг, Ю Чжі Вон раптово знепритомніла під час Сеульського забігу приблизно за 500 метрів до фінішу. Дівчина, яка тривалий час бігала, померла під час півмарафону 11 жовтня.

Також 23-річна інфлюенсерка Бразилії Габріела Кардозу загадково зникла на початку вересня. Машину її мами знайшли захованою в порожньому будинку, а поліція заявила, що серед можливих версій розглядають вбивство.