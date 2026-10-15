Погиб после падения с четвертого этажа: инфлюенсершу подозревают в убийстве магната-бойфренда

Инфлюенсерку подозревают в убийстве после того, как её бойфренд выпал из её квартиры на четвёртом этаже в Индии и скончался.

Шраддха Дубей оказалась в центре расследования убийства после того, как её парень получил около десятка травм, прежде чем выпасть из квартиры, пишет Daily Star.

Ресторанный магнат Шива Шарма скончался 9 октября. Смерть 28-летнего мужчины квалифицировали как убийство, полицейские тщательно изучают записи с камер видеонаблюдения, личные сообщения и автомобиль Audi, который прибыл к зданию вскоре после падения.

Согласно результатам вскрытия, Шарма скончался от шока и кровотечения, вызванных полученными травмами.

Патологоанатомы заявили, что эти травмы могли быть вызваны ударом о твёрдую, шероховатую поверхность, но также не смогли установить, сколько времени прошло между получением травм и его смертью.

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Его мать, Ранджана Шарма, обвинила его девушку в убийстве, утверждая, что её сына удерживали в плену и жестоко избили, а затем выбросили из здания в Лакхнау.

Шива Шарма скончался 9 октября Фото: Скриншот

По её словам, на его теле были ожоги от сигарет и царапины, а также переломы челюсти, областей вокруг обоих глаз, рёбер и ноги.

Полиция возбудила уголовное дело об убийстве в отношении инфлюенсерши, её сестры Рашми, их водителя Танвира Али и ещё двух человек.

Сообщается, что следователи изъяли из квартиры некоторые предметы, а камеры видеонаблюдения зафиксировали прибытие белого Audi к жилому комплексу примерно через 15 минут после падения.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют, кто находился в автомобиле и с какой целью он посетил здание.

У инфлюенсерши около 141 000 подписчиков в Instagram; в своём блоге она рассказывает о моде, модельном бизнесе и роскошном образе жизни.

Девушка организовала "Неделю гламурного подиума" в Лакхнау, завоевала титул "Лицо моды" на Международной неделе моды U&I в Дели, а также снялась в музыкальном видеоклипе.

По имеющимся данным, она ранее была замужем и имеет сына.

В свою очередь, полиция объявила вознаграждение за информацию, которая приведет к аресту блогерши, ее сестры и их водителя.

Напомним, что 25-летняя инфлюенсерша, пропагандирующая бег, Ю Чжи Вон внезапно потеряла сознание во время забега в Сеуле примерно за 500 метров до финиша. Девушка, которая долгое время занималась бегом, скончалась во время полумарафона 11 октября.

Кроме того, 23-летняя бразильская инфлюенсерша Габриэла Кардозу таинственно исчезла в начале сентября. Машину её матери нашли спрятанной в пустом доме, а полиция заявила, что среди возможных версий рассматривается версия об убийстве.