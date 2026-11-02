Северная культура и экзорцизм: как выставка о жизни после смерти в Финляндии вызвала ажиотаж

23 октября в Музее искусств в столице Финляндии открылась выставка "Arcana Borealis – Северные женщины и эзотерика". Организаторы предлагают зрителям ознакомиться с картинами и работами художников по магическим темам, человеческой природе и борьбе с человеческими уроками.

По словам организаторов, это первая масштабная музейная выставка, которая исследует, как женщины-художницы со всего северного региона взаимодействовали с эзотерикой, духовностью и альтернативными системами знаний от XIX века до настоящего времени. Об этом сообщает Euronews.

"Выставка объединяет более 200 работ 50 художников и представляет как известных, так и недооцененных художников, среди которых Хильма аф Клинт, Тайра Клин и Туве Янссон", — пишут журналисты.

По словам главной кураторки Музея искусств, доктора Марьи Лахельм, эта эскпозиция попытается показать, что связь между современным искусством и эзотерикой, оккультизмом и магией исследовалась не только через творческих мужчин.

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"Долгое время история искусства была подавляющими нарративами, которые сосредотачиваются на мужчинах-художниках и на понятии индивидуального гения. Мы сосредоточены на женщинах, а также обращаем внимание на идею общности и совместной работы, — сказала доктор Лахельм.

На экспозиции присутствует картина Туве Янссон "Таинственный ландшафт"

Также на выставке присутствуют разные экспонаты — текстиль, керамика, металлические гравюры и традиционные материалы сакрального искусства, такие как витражи и мозаики. В этих работах через ремесло, пишут СМИ, показана матримониальная традиция, то есть передача знаний и навыков от одной женщины другой.

"Это идеальная выставка для посещения на Хэллоуин, или Кекри, как мы говорим на финском. Эзотерика — это о свете и тьме. Мы можем исследовать такие темы, как смерть в искусстве, через эту эзотерическую тему, а иногда скрытые знания, тайное знание, что такое эзотерика, можно Лахельм.

Сама экспозиция в финской столице продлится до 28 февраля следующего года. Впоследствии музей планирует провести выставку странами Европы после завершения основного сеанса в Хельсинки.

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