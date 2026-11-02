Північна культура й екзорцизм: як виставка про життя після смерті в Фінляндії викликала ажіотаж

23 жовтня у Музеї мистецтв у столиці Фінляндії розпочалася виставка "Arcana Borealis – Північні жінки й езотерика". Організатори пропонують глядачам ознайомитися з картинами і роботами митців на магічні теми, людську природу та боротьбу з людськими вроками.

За словами організаторів, це — перша масштабна музейна виставка, яка досліджує, як жінки-художниці з усього північного регіону взаємодіяли з езотерикою, духовністю та альтернативними системами знань від XIX століття до сьогодення. Про це повідомляє Euronews.

"Виставка об'єднує понад 200 робіт 50 художників і представляє як відомих, так і недооцінених художників, серед яких Хільма аф Клінт, Тайра Клін і Туве Янссон", — пишуть журналісти.

За словами головної кураторки Музею мистецтв, докторки Мар'ї Лахельм, ця ескпозиція намагиметься показати, що зв'язок між сучасним мистецтвом і езотерикою, окультизмом і магією досліджувався не лише через творчих чоловіків.

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"Довгий час історія мистецтва була переважна наративами, що зосереджуються на чоловіках-художниках і на понятті індивідуального генія. Ми зосереджені на жінках, а також звертаємо увагу на ідею спільності та спільної роботи, — сказала докторка Лахельм.

На експозиції присутня картина Туве Янссон "Таємничий ландшафт"

Також на виставці присутні доволі різні експонати — текстиль, кераміка, металеві гравюри та традиційні матеріали сакрального мистецтва, такі як вітражі та мозаїки. У цих роботах через ремесло, пишуть ЗМІ, показана матримоніальна традиція, тобто передача знань і навичок від однієї жінки до іншої.

"Це ідеальна виставка для відвідування на Гелловін, або Кекрі, як ми кажемо фінською. Езотерика — це про світло і темряву. Ми можемо досліджувати такі теми, як смерть у мистецтві, через цю езотеричну тему, а іноді приховані знання, таємне знання, що таке езотерика, можна знайти через дослідження темряви, а не світла", — пояснила докторка Лахельм.

Сама експозиція у фінській столиці триватиме до 28 лютого наступного року. Згодом музей має плани провести виставку країнами Європи після завершення основного сеансу в Гельсінкі.

Раніше Фокус повідомляв про те, як у Ватикані відкрили виставку "папамобілів". Загалом на виставці представлено вісім моделей Mercedes-Benz — автомобілів, якими користувалися папи римські з 1930 року.

Згодом стало відомо, що в США почали виставку з білками в якості головних зірок. Художник Вілмер Вілсон IV відкрив у місцевому артпросторі Філадельфії виставку під назвою "SKIRL!", а ідею до цього йому несподівано підказав цікавий інцидент в житті.