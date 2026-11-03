Появился новый свидетель: в Италии возобновили расследование гибели культового режиссера

Итальянские правоохранительные органы возобновили ранее закрытое расследование обстоятельств убийства культового режиссёра Пьера Паоло Пазолини (1922–1975). Более 50 лет в этом деле до сих пор остаются неизвестными ни имена преступников, ни мотив совершения преступления.

Адвокат Стефано Мачонни добился возобновления рассмотрения уголовного дела на основании "новых доказательств", которые могут помочь выяснить причины гибели режиссера. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

Фрагмент интервью Пазолини журналистам

"В апелляционном заявлении (2026 года — прим. ред.) содержатся „новые данные“, на основании которых, как поясняет адвокат Маччиони, прокуратура могла бы „наконец дать те ответы, которые мы искали слишком много лет, и в то же время мы призываем всех тех людей, которые до сих пор предпочитали молчать о том, что им известно, выступить и высказаться", — говорится в тексте.

СМИ сообщают, что в ходе расследования появился свидетель, отрицающий причастность официального подозреваемого Пино Пелоси, которого признали причастным к преступлению и приговорили к 9 годам лишения свободы. Однако в 2005 году он признался, что признал свою вину из-за угроз в адрес его семьи.

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Журналисты отмечают, что, по словам нового свидетеля, тот видел, как неизвестные вытаскивали режиссёра из машины, а анализ доказательств показывает, что Пелоси не могла находиться на месте преступления. Еще во время повторного расследования в 2005 году у экспертов было пять профилей ДНК неизвестных лиц на одежде жертвы, и ни один из них не совпал с образцом Пино.

В настоящее время прокуратура Рима планирует пересмотреть все материалы и учесть новые обстоятельства с учетом представленных доказательств. О сроках и деталях расследования правоохранительные органы пока не сообщают.

Пьер Паоло Пазолини и версии убийства режиссёра

Итальянский режиссёр Пьер Паоло Пазолини был убит 2 ноября 1975 года недалеко от Рима. На теле художника были обнаружены многочисленные переломы, повреждения и следы избиения, из-за чего опознать покойного было невозможно.

Среди вероятных мотивов гибели режиссёра называли гомофобный (Пазолини был открытым гомосексуалистом), политический (режиссёр придерживался ультралевых взглядов), шантаж (некоторые лица требовали от режиссёра выкуп за похищенные ранее фрагменты его фильмов) и компромат (якобы Пазолини располагал свидетельствами о деятельности корпораций). В целом следствие не рассматривало все версии и остановилось на причастности Пино Пелоси.

Рассказ о фильме "Сало, или 120 дней Содома"

Отказавшись от признания в 2005 году, он заявил, что Пазолини могли убить неизвестные "с южным акцентом", которые перед жестоким убийством обзывали его "грязным коммунистом". Следствие также рассматривало причастность мафии и ультраправых организаций, однако надежных доказательств обнаружено не было.

Дело об обстоятельствах гибели режиссёра возобновляли дважды — в 2016 и 2023 годах. Однако каждый раз правоохранительные органы не могли продвинуться в расследовании из-за отсутствия достаточных фактов и показаний.

За свою жизнь режиссёр приобрел репутацию скандального художника благодаря своим фильмам "Декамерон", "Сало, или 120 дней Содома", "Медея", "Цветок тысячи и одной ночи" и другим. Критики считают Пазолини одним из лучших режиссёров XX века, исследовавшим вопросы тела, языка и морали.

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