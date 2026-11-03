З'явився новий свідок: в Італії відновили розслідування загибелі культового режисера

Італійські правоохоронці поновили закрите раніше розслідування обставин убивства культового режисера П'єра Паоло Пазоліні (1922-1975). Понад 50 років у цій справі досі лишилося невідомим ані імена злочинів, ані мотив скоєння злочину.

Адвокат Стефано Мачонні добився поновлення перегляду кримінальної справи на основі "нових доказів", які можуть допомогти роз'яснити причини загибелі режисера. Про це повідомляє італійська агенція ANSA.

Фрагмент інтерв'ю Пазоліні журналістам

"В апеляційні заяві (2026 року — ред.) є "нові дані", на основі яких, пояснює адвокат Маччіоні, прокуратура могла би "нарешті надати ті відповіді, які ми шукали надто багато років, і водночас запрошуємо всіх тих людей, які досі воліли мовчати про те, що вони знають, вийти вперед і висловитися", — вказано в тексті.

ЗМІ пишуть, що в слідства з'явився свідок, який заперечує причетність офіційного підозрюваного Піно Пелосі, якого визнали причетним до злочину та засудили до 9 років. Однак у 2005 році той зізнався, що він визнав провину через погрози на адресу його родини.

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Журналісти відзначають, що за словами нового свідка, той бачив, як невідомі витягували з машини режисера, а аналіз доказів показує, що Пелосі не могло бути на місці злочину. Ще під час повторного слідства 2005 року експерти мали п'ять профілів ДНК невідомих осіб на одязі жертви, і жоден не співпав зі зразком Піно.

Наразі прокуратура Рима планує переглянути всі матеріали та врахувати нові обставини із наданими доказами. Про терміни та деталі розслідування правоохоронці поки не повідомляють.

П'єр Паоло Пазоліні та версії вбивства режисера

Італійський режисер П'єр Паоло Пазоліні був вбитий 2 листопада 1975 року неподалік від Риму. На тілі митця були знайдені численні переломи, ушкодження та сліди побиття, аби неможливо було впізнати покійного.

Серед ймовірних мотивів загибелі режисера зазначали гомофобний (Пазоліні був відкритим гомосексуалом), політичний (режисер сповідував ультраліві погляди), шантаж (певні особи вимагали викуп у режисера за викрадені раніше фрагменти його фільмів) і компромат (нібито Пазоліні мав свідчення про діяльність корпорацій). Загалом слідство не розглядало всіх версій, і зупинилося на причетності Піно Пелосі.

Розповідь про фільм "Сало, або 120 днів Содому"

Після відмови від зізнання 2005 року, той сказав, що Пазоліні могли вбити невідомі "з південним акцентом", які перед жорстким вбивством обзивали його "брудним комуністом". Слідство також розглядало причетність мафії та ультраправих організацій, однак надійних доказів не було виявлено.

Справу про обставини загибелі режисера поновлювали двічі — в 2016 та 2023 роках. Однак щоразу правоохоронці не просувалися в слідстві через відсутність достатніх фактів і свідчень.

За своє життя режисер отримав статус скандального митця через свої стрічки "Декамером", "Сало, або 120 днів Содому", "Медея", "Квітка тисячі та однієї ночі" та інші. Критики вважають Пазоліні одним із найкращих режисерів 20 століття, який досліджував питання тіла, мови та моралі.

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