Вбивство 17-річної дівчини розкрили тільки через 52 роки: її батьки так і не дізналися правди

У Парк-Сіті штату Юта розкрили вбивство 17-річної Мелісси Енн Сміт рівно через 52 роки.

Виявилося, що його скоїв сумнозвісний серійний вбивця Тед Банді, який тероризував США в 1970-х роках. Тепер йому приписують ще одне вбивство, пише Bild.

Рівно через 52 роки після того, як тіло 17-річної Мелісси Енн Сміт було знайдено в лісистій місцевості американського штату Юта, поліція довела, що Тед Банді скоїв це вбивство. ДНК-експертиза допомогла розплутати справу, яка десятиліттями вважалася нерозкритою.

27 жовтня 1974 року мисливець знайшов тіло дівчини в лісистій місцевості округу Солт-Лейк. А тепер 27 жовтня 2026 року слідчі нарешті оголосили про прорив у справі на пресконференції в Парк-Сіті.

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"Судова наука розвивається з кожним днем, тому ми продовжуємо переглядати такі справи. Ця справа демонструє важливість збереження доказів навіть через десятиліття", — сказала шериф Розі Рівера.

За її словами, з кожною розкритою нерозкритою справою вони наближаються до "стирання пам'яті про Теда Банді".

Тед Банді Фото: З відкритих джерел

Відомо, що у 1970-х роках Банді зґвалтував і вбив десятки жінок і дівчат. Перед стратою на електричному стільці в 1989 році він зізнався у понад 30 вбивствах у різних штатах. Завдяки новим технологіям ДНК його засуджують за вбивства у дедалі більшій кількості випадків.

Слідчі розкрили справу 17-річної Мелісси Енн Сміт, встановивши важливі зв'язки з іншою жертвою Банді. За словами слідчих, в обох випадках була разюча схожість у способах дій, що зрештою призвело до прориву.

Влада повідомила родину Мелісси Сміт про нові висновки поліції. Але вони не були присутні на брифінгу. Батьки Сміт з того часу померли.

Нагадаємо, що інфлюенсерку Рафаеллу Кабрал застрелили після сварки в клубі у місті Терезіна на північному сході Бразилії.

Також 23-річна інфлюенсерка з Бразилії Габріела Кардозу загадково зникла на початку вересня. Машину її мами знайшли захованою в порожньому будинку, а поліція заявила, що серед можливих версій розглядають вбивство.