Убийство 17-летней девушки раскрыли только спустя 52 года: ее родители так и не узнали правду

В Парк-Сити, штат Юта, раскрыли убийство 17-летней Мелиссы Энн Смит ровно через 52 года.

Оказалось, что его совершил печально известный серийный убийца Тед Банди, терроризировавший США в 1970-х годах. Теперь ему приписывают ещё одно убийство, пишет Bild.

Ровно через 52 года после того, как тело 17-летней Мелиссы Энн Смит было найдено в лесистой местности американского штата Юта, полиция доказала, что Тед Банди совершил это убийство. ДНК-экспертиза помогла распутать дело, которое десятилетиями считалось нераскрытым.

27 октября 1974 года охотник обнаружил тело девушки в лесистой местности округа Солт-Лейк. А теперь, 27 октября 2026 года, следователи наконец объявили о прорыве в деле на пресс-конференции в Парк-Сити.

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"Судебная наука развивается с каждым днем, поэтому мы продолжаем пересматривать подобные дела. Это дело демонстрирует важность сохранения доказательств даже спустя десятилетия", — сказала шериф Рози Ривера.

По её словам, с каждым раскрытым нераскрытым делом они приближаются к "стиранию памяти о Теде Банди".

Тэд Банди Фото: Из открытых источников

Известно, что в 1970-х годах Банди изнасиловал и убил десятки женщин и девушек. Перед казнью на электрическом стуле в 1989 году он признался в более чем 30 убийствах в разных штатах. Благодаря новым технологиям анализа ДНК его признают виновным в убийствах во всё большем числе случаев.

Следователи раскрыли дело 17-летней Мелиссы Энн Смит, установив важные связи с другой жертвой Банди. По словам следователей, в обоих случаях наблюдалось поразительное сходство в способах действий, что в конечном итоге привело к прорыву в расследовании.

Власти сообщили семье Мелиссы Смит о новых выводах полиции. Однако они не присутствовали на брифинге. Родители Смит с тех пор скончались.

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