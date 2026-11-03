Они изменили искусство, но у них была темная сторона: что скрывал знаменитый кружок Вирджинии Вульф (фото)

В начале XX века в Великобритании сформировалась группа интеллектуалов, которая позже получила название "Блумсберийская группа". Писательница Вирджиния Вульф входила в этот кружок, который скрывал довольно мрачные секреты.

Сами художники, такие как Ванесса Белл, Дункан Грант и Джон Кейнс, не только экспериментировали с творчеством и моралью, но за этой свободой просматривалась попытка изучить психические расстройства. Об этом говорится в материале The Guardian.

Дом, где часто собирались члены группы "Блумсбери"

Именно Вирджиния Вульф является одной из ключевых фигур в этом контексте, ведь на протяжении всей жизни ей пришлось переживать серьёзные жизненные кризисы. Именно они привели к трагическому самоубийству писательницы в 1941 году.

Еще одна героиня этой истории — художница Хелен Кумб, у которой были все шансы стать перспективной художницей, но психическое заболевание положило конец ее карьере. Последние 26 лет жизни женщина провела в закрытом учреждении для душевнобольных.

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Именно этот дисбаланс — между сознательным и психически сломленным бытием — и стал темой выставки под названием "Mam Bloomsbury", открывшейся в доме других членов этой группы — Ванессы Белл и Дункана Гранта.

Основная идея экспозиции — показать, как история искусства неизбежно была связана с историей человеческой психики. Также организаторы планируют показать, как художники из-за собственной неспособности преодолеть психические проблемы сталкивались с общественным осуждением вместо медицинской помощи.

Показательным является тот факт, что, как пишут СМИ, именно сотрудники "Блумсберри" стали источником идей и мыслей для всех, кто стремится преодолеть собственные проблемы с психическим здоровьем. Те же Вулфы — Вирджиния и её муж Леонард — переводили и издавали работы Фрейда на английском языке, а писатель Томас Эллиот, автор важной для англоязычной литературы поэмы "Опустошённая земля", пользовался услугами психоаналитиков, которые и получали переводы работ с немецкого в этой области.

Сама выставка, как сообщают организаторы, продлится с 4 ноября 2026 года по 11 апреля 2027 года. Участникам мероприятия также предлагаются экскурсии и тематические туры, посвящённые деятельности группы "Блумсберри" в контексте выставки.

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