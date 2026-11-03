Вони змінили мистецтво, але мали темний бік: що приховувало знамените коло Вірджинії Вулф (фото)

На початку 20 сторіччя в Великій Британії сформувалася група інтелектуалів, яка пізніше отримає назву "група Блумсбері". Письменниця Вірджинія Вулф входила до цього кола, яке приховувало доволі темні секрети.

Самі митці як Ванесса Белл, Дункан Грант та Джон Кейнс не тільки експериментували з творчістю та мораллю, але за цією свободою проглядалася спроба вивчати ментальні розлади. Про це йдеться в матеріалі The Guardian.

Будинок, де часто зустрічалися члени групи Блумсберрі

Cаме Вірджинія Вулф є однією з ключових постатей в цьому контексті, адже їй довелося протягом життя проживати серйозні життєві кризи. Вони й привели до фатального самогубства авторки 1941 року.

Ще одна героїня цієї історії — художниця Гелен Кумб, яка мала шанси стати перспективною художницею, але її психічна хвороба зламала кар'єру. Останні 26 років життя жінка проведе в закритому закладі для душевно хворих.

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Саме цей дисбаланс — між свідомим і ментально зламаним буття — і став предметом виставки під назвою Mam Bloomsbury, яку відкрили в будинку інших членів цієї групи — Ваннеси Белл та Дункана Гранта.

Головна ідея експозиції — показати, як історія мистецтва неодмінно мала зв'язок із історією людської психіки. Також організатори планують показати, як митці через власну нездатність подолати ментальні проблеми отримувати замість медичної допомоги суспільний осуд.

Показовим фактом є той, що, як пише ЗМІ, саме члени Блумсберрі стали джерелом ідей та думок для всіх охочих подолати власні проблеми із ментальним здоров'ям. Ті ж Вулфи — Вірджинія та її чоловік Леонард — перекладали та видавали роботи Фройда англійською, а письменник Томас Елліот, автора важливої поеми для англомовної літератури "Спустошена земля", користувався послугами психоаналітиків, які й отримували переклади робіт з німецької в цій галузі.

Сама виставка, як пишуть організатори, триватиме від 4 листопада 2026 до 11 квітня 2027 року. Учасникам події також пропонують екскурсії та програмові тури про діяльність групи "Блумсберрі" в аспекті виставки.

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