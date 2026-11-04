Во времена кризисов и мрака: эксперты назвали ключевой фактор влияния искусства на человека

Эксперты отмечают, что посещение галерей и художественных мероприятий оказывает особое влияние на человека — оно не только вдохновляет, но и улучшает душевное самочувствие. Представители СМИ также рассказали о своих любимых местах, которые являются для них "местами силы".

В своих предпочтениях журналисты разделились на тех, кто любит классические галереи, музеи под открытым небом и неожиданные экспозиции автомобилей и архитектуры. Об этом говорится в статье журналиста Ричарда Моррисона для The Times.

Поводом для написания статьи послужил аналитический материал британской благотворительной организации Art Fund, подготовленный совместно со специалистами в области психологии и нейробиологии. В своих выводах они отмечают, что даже один час в месяц, проведенный на выставке или художественном мероприятии, оказывает положительное влияние на человека — помогает отвлечься от повседневных забот, улучшить психическое равновесие и даже способствует развитию коммуникативных навыков.

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"Результаты свидетельствуют о том, что контакт с подлинными произведениями искусства может вызывать комплексную реакцию на стресс в различных биологических системах, обеспечивая измеримый физиологический субстрат для пользы для здоровья, связанной с участием в культурной жизни", — говорится ещё в одном материале группы авторов в статье "Физиологическое воздействие просмотра оригинальных произведений искусства в галерее по сравнению с репродукциями в лаборатории".

Исходя из этих утверждений, журналисты решили проверить этот тезис, а коллеги г-на Моррисона рассказали о своих любимых местах и о том, как они там чувствуют себя. Оказалось, что у каждого из его коллег есть свои "места силы".

Места и впечатления: журналисты о любимых местах в Великобритании

Сам автор материала говорит, что часто бывает в Национальной галерее Лондона, часто любуется шедеврами эпохи Возрождения и таким образом "восстанавливает силы". Другие коллеги г-на Моррисона назвали художественную галерею в Бирмингеме и парк скульптур в графстве Йоркшир. Последний примечателен тем, что там произведения искусства расположены на открытом воздухе среди парковой зоны.

Журналист Джайлз Корен отметил, что его любимое место — это музей автомобилей в Котсволде. Он говорит, что они напоминают ему об отце и детстве, а знакомые запахи обивки сидений и моторного масла "вызывают тёплые воспоминания".

Автор издания Дженис Тернер говорит, что её больше всего привлекают старинные портреты. Она подчеркивает, что ищет выставки с картинами, изображающими лица нескольких сотен лет назад, а во время просмотра задумывается о "быстром течении жизни и общности опыта людей, выходящей за рамки эпохи".

Кроме того, неназванные коллеги г-на Моррисона назвали своими любимыми ещё два места — церковь Стоук-Перо в графстве Сомерсет и кинозал Музея Виктории и Альберта в Лондоне. В первом месте можно полюбоваться старинной архитектурой и пейзажами, а во втором — регулярно проходят показы отреставрированных черно-белых фильмов.

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