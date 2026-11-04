В часи криз і пітьми: експерти назвали ключовий фактор, як мистецтво впливає на людину

Фахівці відзначають, що відвідування галерей та мистецьких подій мають особливий вплив на людину — не тільки надихнути, але й покращити ментальне самопочуття. Медійники також розповіли про власні улюблені локації, які є їхніми "місцями сили".

У своєму виборі журналісти розділилися на тих, хто любить класичні галереї, музеї просто неба та неочікувані експозиції машин і архітектури. Про це йдеться в статті журналіста Річарда Моррісона для The Times.

Поштовхом до статті став аналітичний матеріал британської благодійної організації Art Fund разом зі спеціалістами з психології та нейробіології. У своїх висновках вони вказують, що навіть одна година на місяць перебування на виставці чи мистецькій події справляє позитивний вплив на людину — допомагає звільнитися від повсякденних турбот, покращити ментальну стабільність і навіть посприяти розширенню комунікаційних навичок.

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"Результати свідчать, що автентичні мистецькі зустрічі можуть залучати інтегровану реакцію на стрес у різних біологічних системах, забезпечуючи вимірюваний фізіологічний субстрат для користі для здоров'я, пов'язаних із культурною участю", — йдеться ще в одному матеріалі групи авторів у статті "Фізіологічний вплив перегляду оригінальних творів мистецтва в галереї порівняно з репродукціями в лабораторії".

На основі цих тверджень медійники вирішили перевірити цю тезу, а колеги пана Моррісона розповіли про свої улюблені локації та як почуваються там. Виявилося, що кожен із його колег має власні "місця сили".

Локації та враження: медійники про улюблені локації британії

Сам автор матеріалу говорить, що часто полюбляє бувати в Національній галереї Лондона, часто споглядає на шедеври Відродження і таким чином "відновлює себе". Інші колеги пана Моррісона назвали художню галерею в Бірмінгемі та парк скульптур у графстві Йоркшир. Остання примітна тим, що там твори мистецтва перебувають на відкритій локації серед паркової зони.

Журналіст Джайлз Корен відзначив, що його улюблена локація — це музей автомобілів у Котсволді. Він говорить, що вони йому нагадують про батька та дитинство, а знайомі запахи оббивки сидінь і машинної оливи "викликають теплі спогади".

Авторка видання Дженіс Тернер каже, що її найбільше приваблюють старовинні портрети. Вона підкреслює, що шукає виставки з картинами облич кількасотлітньої давності, а під час переглядів замислюється про "швидкий плин життя та спільність досвіду людей поза виміром епохи".

Також невказані колеги пана Моррісона назвали улюбленими ще дві локації — церкву Стоук-Перо в графстві Сомерсет і кінозалу Музею Вікторої та Альберта в Лондоні. У першій локації присутня давня архітектура з краєвидами, а в другій — відбувається регулярна демонстрація відреставрованих чорно-білих фільмів.

Раніше Фокус повідомляв про виставку "Страшний суд" у музеї "Софії Київської". Через тринадцять років після попередньої роботи на цей сюжет художник Володимир Кузнєцов представляє новий монументальний триптих.

Згодом стало відомо про цікаві виставки у Києві в листопаді 2026. Для шанувальників мистецтва є добірка із семи виставок — від фотографій до образотворчого мистецтва, які чекають на всіх охочих шанувальників.