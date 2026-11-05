В Украине хотят запретить русскоязычные песни на концертах и в заведениях: какие штрафы предлагают

В Украине предлагают запретить публичное воспроизведение русскоязычных культурных произведений независимо от гражданства исполнителей. Также планируется ввести штрафы для заведений, предоставляющих помещения для проведения таких мероприятий.

Об этом в эфире программы "Культура на часі" на канале "Суспільне" рассказала языковой омбудсмен Елена Ивановская, которая отметила, что в настоящее время закон "О культуре" запрещает публично исполнять и демонстрировать русскоязычный культурный продукт только гражданам России. Поэтому украинские исполнители и граждане других стран могут петь на русском языке на концертах, показывать клипы и транслировать такой контент в общественных местах.

По словам Ивановской, эти ограничения планируется распространить на всех исполнителей. Изменения предлагается внести в статью 15 закона "О культуре". Над поправками работала рабочая группа Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики. Ужесточить ограничения предложил народный депутат Александр Санченко.

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Кого коснется запрет

Ограничения будут распространяться на публичное воспроизведение русскоязычного контента, в частности на концертах, на улицах, в общественных местах и во время массовых мероприятий. Также предлагается ввести ответственность для владельцев заведений, которые будут разрешать воспроизведение такого контента в своих помещениях. Речь идет, в частности, о концертных залах, ресторанах и кафе.

В то же время создание культурных произведений на русском языке запрещать не будут. По словам Ивановской, законопроект не регулирует частное творчество, а ограничивает именно публичное распространение.

Какие штрафы предлагают

За первое нарушение предусмотрено предупреждение или штраф в размере от 13 600 до 17 000 гривен. За повторное нарушение в течение года штраф составит от 20 400 до 25 500 гривен.

Сообщить о нарушении смогут граждане: жалобу можно будет подать на официальном сайте языкового омбудсмена, зафиксировав нарушение. Представитель уполномоченного рассмотрит жалобу и примет решение о вынесении предупреждения или штрафа.

Что с интернетом и архивными фильмами

Отдельно Ивановская упомянула о русскоязычном контенте в интернете. По её словам, эта сфера нуждается в дополнительном регулировании, в частности для защиты подростков от российского культурного влияния.

В ходе беседы также обсудили показ архивных фильмов на русском языке, в частности в образовательных, научных или исследовательских целях. Ивановская пояснила, что отдельных исключений для таких случаев не предусмотрено. Если продукт демонстрируется на языке оригинала, он должен сопровождаться субтитрами или синхронным переводом.

В настоящее время законопроект № 15412 ожидает рассмотрения в Верховной Раде.

Напомним, Елена Ивановская направила официальное письмо в головной офис компании Google по поводу некорректной работы поисковых алгоритмов, которые выдают русскоязычные результаты по украиноязычным запросам.

Кроме того, ранее омбудсмен сообщала, что в киевском театре продолжают ставить спектакли на русском языке.