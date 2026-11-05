В Україні хочуть заборонити російськомовні пісні на концертах і в закладах: які штрафи пропонують

В Україні пропонують заборонити публічне відтворення російськомовного культурного продукту незалежно від громадянства виконавців. Також хочуть запровадити штрафи для закладів, які надаватимуть приміщення для таких заходів.

Про це в ефірі програми "Культура на часі" на Суспільному розповіла мовна омбудсманка Олена Івановська, яка зазначила, що нині закон "Про культуру" забороняє публічно виконувати й показувати російськомовний культурний продукт лише громадянам Росії. Тому українські виконавці та громадяни інших країн можуть співати російською на концертах, показувати кліпи й транслювати такий контент у громадських місцях.

За словами Івановської, ці обмеження хочуть поширити на всіх виконавців. Зміни пропонують внести до статті 15 закону "Про культуру". Над поправками працювала робоча група Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Посилити обмеження запропонував народний депутат Олександр Санченко.

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Кого стосуватиметься заборона

Обмеження поширюватимуться на публічне відтворення російськомовного контенту, зокрема на концертах, вулицях, у громадських місцях і під час масових заходів. Відповідальність також пропонують запровадити для власників закладів, які дозволятимуть відтворювати такий контент у своїх приміщеннях. Ідеться, зокрема, про концертні зали, ресторани й кафе.

Водночас створювати культурний продукт російською мовою не заборонятимуть. За словами Івановської, законопроєкт не регулює приватну творчість, а обмежує саме публічне поширення.

Які штрафи пропонують

За перше порушення передбачатиметься попередження або штраф від 13 600 до 17 000 гривень. За повторне порушення протягом року штраф становитиме від 20 400 до 25 500 гривень.

Повідомити про порушення зможуть громадяни: скаргу подаватимуть на офіційному сайті мовної омбудсманки, зафіксувавши порушення. Представник уповноваженої перевірить її й ухвалить рішення про попередження або штраф.

Що з інтернетом і архівними фільмами

Окремо Івановська згадала російськомовний контент в інтернеті. За її словами, цей простір потребує додаткового регулювання, зокрема для захисту підлітків від російського культурного впливу.

Під час розмови також обговорили показ архівних фільмів російською, зокрема з освітньою, науковою чи дослідницькою метою. Івановська пояснила, що окремих винятків для таких випадків не передбачили. Якщо продукт показують мовою оригіналу, він має супроводжуватися субтитрами або синхронним перекладом.

Наразі законопроєкт № 15412 очікує на розгляд Верховної Ради.

Нагадаємо, Олена Івановська надіслала офіційний лист до головного офісу компанії Google щодо некоректної роботи пошукових алгоритмів, які видають російськомовні результати на україномовні запити.

Крім того, раніше омбудсменка повідомляла, що у київському театрі продовжують ставити вистави російською мовою.