Маккартни и Стрейзанд тоже присоединятся: британская группа собирает средства в поддержку Украины (фото)

Британская группа Hardwicke Circus с началом полномасштабной войны активно начала поддерживать Украину. По словам гитариста и вокалиста коллектива Джонни Фостера, они планируют присоединиться к большому концерту в Манчестере для сбора средств.

Он говорит, что группа придумала идею концерта "Песни свободы" (Songs of Freeedom) во время тура по Украине в своем автобусе. Об этом пишет BBC.

"Я из Карлайла, я совсем не отношусь к этим кругам, но нас мотивировали наши туры по Украине. Музыка может играть мощную роль в жизни людей, и это вечер авторов песен, который демонстрирует поддержку Украине — музыка может оказать такое положительное влияние, и нам очень повезло, что все присоединились к нам", — говорит исполнитель.

СМИ пишет, что Сэр Пол Маккартни, Барбара Стрейзанд и Шон Пенн появятся на мероприятии через видеосвязь. Его будет продвигать Харви Голдсмит, который в 1985 году организовал Live Aid, организованную для сбора средств в помощь пострадавшим от голода в Эфиопии. Также будут присутствовать такие исполнители как The Doobie Brothers, Крис Хайнд, Ник Лоу, Inspiral Carpets и Крис Диффорд из Squeeze выйдут на сцену вместе с украинскими группами.

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"Мы видели жестокое разрушение в начале [во время наших туров], мы видели все ужасные вещи, случающиеся с их народом, но мы также видели культуру радости, красоты, любви и желания двигаться вперед в будущее — именно этот оптимизм украинского народа мы хотели праздновать", — говорит Фостер.

Средства будут собраны для благотворительных организаций United24, Voices of Children, Благотворительного фонда Святослава Вакарчука "Люди будущего" и фонда "Masha". Господин Фостер, чья группа переименовывается в Jonny and the Hardwickes, пояснил, что благотворительные организации оказывают женщинам и детям поддержку после травм, разминирования и энергетической стойкости для школ.

В канун концерта будет выпущена специальная запись украинской песни "Щедрик" (Carol Of The Bells) с участием хора "Песни для Украины", хора Королевской оперы и Лондонского метрополитенского оркестра, также для сбора средств.

Ранее Фокус сообщал о том, как звезда "Терминатора 2" Роберт Патрик публично поддержал Украину. Знаменитость обратилась к нашим людям прямо во время байкерской поездки.

Впоследствии стало известно, что голливудский актер зажег в сериале украинский браслет. Лиев Шрайбер в очередной раз продемонстрировал свою поддержку Украине, показав браслет в сине-желтом цвете Odesa Bracelet.