Маккартні і Стрейзанд теж долучаться: британський гурт збирає кошти на підтримку України (фото)

Британський гурт Hardwicke Circus з початком повномасштабної війни активно почав підтримувати Україну. За словами гітариста та вокаліста гуру Джонні Фостера, вони наразі планують долучитися до великого концерту в Манчестері для збору коштів.

Він говорить, що гурт придумав ідею концерту "Пісні свободи" (Songs of Freeedom) під час туру Україною в своєму автобусі. Про це пише BBC.

"Я з Карлайла, я зовсім не належу до цих кіл, але нас мотивували наші тури по Україні. Музика може відігравати потужну роль у житті людей, і це вечір авторів пісень, який демонструє підтримку Україні — музика може дати такий позитивний вплив, і нам дуже пощастило, що всі приєдналися до нас", — говорить виконавець.

ЗМІ пише, що Сер Пол Маккартні, Барбара Стрейзанд і Шон Пенн з'являться на заході через відеозв'язок. Його буде просувати Гарві Голдсміт, який у 1985 році організував Live Aid, організовану для збору коштів на допомогу постраждалим від голоду в Ефіопії. Також будуть присутні такі виконавці як The Doobie Brothers, Кріссі Хайнд, Нік Лоу, Inspiral Carpets та Кріс Діффорд із Squeeze вийдуть на сцену разом із українськими гуртами.

Видео дня

"Ми бачили жорстоке руйнування на початку [під час наших турів], ми бачили всі жахливі речі, що трапляються з їхнім народом, але ми також бачили культуру радості, краси, любові та бажання рухатися вперед у майбутнє — саме цей оптимізм українського народу ми хотіли святкувати", — говорить пан Фостер.

Кошти будуть зібрані для благодійних організацій United24, Voices of Children, Благодійного фонду Святослава Вакарчука "Люди майбутнього" та фонду "Masha". Пан Фостер, чий гурт перейменовується на Jonny and the Hardwickes, пояснив, що благодійні організації надають жінкам і дітям підтримку після травм, розмінування та енергетичну стійкість для шкіл, серед іншого.

Напередодні концерту буде випущено спеціальний запис української пісні "Щедрик" (Carol Of The Bells) за участю хору "Пісні для України", хору Королівської опери та Лондонського метрополітенського оркестру, також для збору коштів.

Раніше Фокус повідомляв про те, як зірка "Термінатора 2" Роберт Патрік публічно підтримав Україну. Знаменитість звернувся до наших людей прямо під час байкерської поїздки.

Згодом стало відомо, що голлівудський актор засвітив у серіалі український браслет. Лієв Шрайбер вкотре продемонстрував свою підтримку Україні, показавши браслет у синьо-жовтих кольорах Odesa Bracelet.