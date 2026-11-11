Лежит прямо под ногами: художник из Британии использовал для холста неожиданный материал (фото)

Британский художник Фил Ламберт решил создать уникальную картину, в основе которой использовал необычные материалы. Мужчина вместо красок использовал четыре типа грунта, а также переработанную деревянную раму и полотно.

Так британец установил мировой рекорд по самой большой в мире почвенной живописи, чем стремится повысить осведомленность общественности. Об этом сообщает BBC.

Картина, созданная Ламбертом в Университетском колледже Лондона, появилась накануне 31-й Конференции ООН по изменению климата (COP). На ней одной из ключевых тем станет вопрос обновления почв и сохранения от загрязнения и нецелевого использования.

Сам господин Ламберт сказал, что использует почву около 10 лет, и рисование им ему "очень хорошо знакомо".

Британец установил новый мировой рекорд, нарисовав картину из почвы Фото: BBC

"У меня был мотив в голове — это дерево, канвас и поле. Благодаря работе с учеными меня заставили думать об опасностях и потребностях почвы. Если вернуться к полям, где вы ходили в детстве, то заметите, что там видно все меньше почвы, а на поверхности — все больше камней", — сказал он.

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Эксперты, которые оценивали картину, в комментариях для СМИ говорили, что Ламберт проделал необычную и важную работу, в которой поднял вопрос почв и экологии в целом. Работа художника уже стала рекордной – компания Official Record Breakers подтвердила, что полотно уже становится общую площадь более чем в 61 тыс.кв.см. (свыше 6 кв.м.)

Ранее Фокус сообщал о том, как Sotheby's попал в скандал из-за похищенной нацистами картины. Оказалось, что картина Камиля Писсарро много лет считалась пропавшей, а затем странным образом очутилась на торгах.

Впоследствии стало известно, что картину известной художницы обнаружили в шкафу квартиры. Давно утраченная картина художницы Джорджии О'Киф была найдена случайно, но аукционеры оценивают ее в семизначную сумму.