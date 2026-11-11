Лежить прямо під ногами: художник з Британії використав для полотна неочікуваний матеріал (фото)

Британський художник Філ Ламберт вирішив створити унікальну картину, в основі якої використав незвичні матеріали. Чоловік взяв замість фарб використав чотири типи ґрунту, а також перероблену дерев'яну раму та полотно.

Так британець встановив світовий рекорд за найбільшим у світі ґрунтовим живописом, чим прагне підвищити обізнаність громадськості. Про це повідомляє BBC.

Картина, яку Ламберт створив в Університетському коледжі Лондона, з'явилася напередодні 31-ї Конференції ООН зі зміни клімату (COP). На ній однією з ключових тем стане питання відновлення ґрунтів і збереження від забруднення та нецільового використання.

Сам пан Ламберт сказав, що використовує ґрунт близько 10 років, і малювання ним йому "дуже добре знайоме".

Британець встановив новий світовий рекорд, намалювавши картину із ґрунту Фото: BBC

"У мене був мотив у голові — це дерево, канвас і поле. Завдяки роботі з науковцями, мене змусили думати про небезпеки та потреби ґрунту. Якщо повернутися до полів, де ви ходили в дитинстві, то помітите, що там видно усе менше ґрунту, а на поверхні — все більше каміння", — сказав він.

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Експерти, які оцінювали картину, в коментарях для ЗМІ говорили, що пан Ламберт проробив незвичну та важливу роботу, в якій порушив питання ґрунтів і екології загалом. Робота художника вже стала рекордною — компанія Official Record Breakers підтвердила, що полотно вже стає загальну площу в понад 61 тис.кв.см. (понад 6 кв.м.)

Раніше Фокус повідомляв про те, як Sotheby's потрапив у скандал через викрадену нацистами картину. Виявилося, що картина Каміля Піссарро багато років вважалася зниклою, а потім дивним чином опинилася на торгах.

Згодом стало відомо, що картину відомої художниці знайшли у шафі квартири. Давно втрачену картину художниці Джорджії О'Кіф було знайдено випадково, але аукціонери оцінюють її в семизначну суму.