В поисках утраченных шедевров: как случайность помогла найти похищенные эскизы Рубенса (видео)

В немецком городе Гота состоялось одно из самых громких событий 2026 года в Германии — после многих лет поисков утраченные шедевры художника Питера Пауля Рубенса наконец-то увидели свет. Пять эскизов на религиозную тематику пережили сложную судьбу, и только случай помог вернуть их все в ФРГ.

Пять эскизов Рубенса на дереве изображали христианских святых, которые входили в серию из 22 эскизов, выполненных художником на дереве в 1620 и 1621 годах в качестве подготовки к росписи потолка иезуитской церкви в Антверпене, что стало его крупнейшим заказом на тот момент. Об этом пишет The Art Newspaper.

Все эскизы представляли особую ценность, ведь росписи в церкви не сохранились — в 1718 году в церковь ударила молния, и она сгорела. После этого эти работы в течение длительного времени хранились в замке Фриденштайн в городе Гота вплоть до конца Второй мировой войны, однако затем, после 1945 года, они исчезли.

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Впоследствии выяснилось, что три работы вывезла одна семья в город Котбург, а оттуда их вывезли на черный рынок произведений искусства США. Две другие работы были похищены Красной армией во время наступления 1945 года, но уже через 14 лет Москва вернула эти работы в ГДР.

Немецкие специалисты долго искали три утраченные работы в США, пока случайность не помогла выйти на след эскизов Рубенса. В городе Буффало открылась выставка, и туда как раз в музей поступила одна из работ — "Святой Григорий Назианзин", и так искусствоведы начали "охоту" за двумя утраченными работами.

Уже в 2024 году ещё одну работу — "Пророк Илия на золотой колеснице" — обнаружили в частной коллекции, а со временем вернули её городу Гота. Оставалось ещё одно произведение искусства — "Портрет святого Августина", который обнаружился в коллекции Кунсткамеры швейцарского Цюриха.

"Это настоящее чудо, что пять эскизов маслом Питера Пауля Рубенса теперь можно увидеть вместе в музее. Это не только пять уникальных шедевров фламандского художника и жемчужины коллекции города Гота, но и свидетельство европейской и международной истории", — сказал в заявлении директор Фонда Фриденштейна в Готе Тобиас Пфайфер-Гельке.

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