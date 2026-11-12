У пошуках утрачених шедеврів: як випадковість допомогла знайти викрадені ескізи Рубенса (відео)

У німецькому місті Гота одна з найгучніших подій 2026 року в Німеччині — після багатьох років пошуків утрачені шедеври художника Пітера Пауля Рубенса нарешті почали світ. П'ять ескізів на релігійну тематику мали складну долю, і лише випадок допоміг усі повернути до ФРН.

П'ять ескізів Рубенса на дереві зображали християнських святих, які були частиною групи з 22 ескізів, які художник написав на дереві у 1620 та 1621 роках як підготовку до стельових розписів єзуїтської церкви в Антверпені, що стало найбільшим його замовленням на той час. Про це пише The Art Newspaper.

Всі ескізи мали особливу цінність, адже розписи у церкві не збереглися — в 1718 році церкву вразила блискавка, і вона згоріла. Після того ці роботи протягом тривалого часу перебували в замку Фріденштайн, у місті Гота, аж до кінця Другої світової війни, однак потім вони зникли після 1945 року.

Згодом виявилося, що три роботи вивезла одна родина до міста Котбург, а звідти — їх вивезли на чорний ринко мистецтв США. Дві другі роботи викрала Червона армія під час наступу 1945 року, але вже через 14 років Москва повернула ці роботи до НДР.

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Німецькі фахівці довго шукали три втрачені роботи в США, аж допоки випадковість не допомогла вийти на слід ескізів Рубенса. В місті Баффало почалася виставка, і там якраз до музею приїхав одна із робіт — "Святий Григорій Назіанзійський", і так мистецтвознавці почали "полювання" за двома втраченими роботами.

Вже 2024 року ще одну роботу "Пророк Ілля на золотій колісниці" знайшли у приватній колекції, а з часом повернули її до міста Гота. Залишалася ще один витвір мистецтва — "Портрет Святого Августина", який знайшовся в колекції Кунсткамери швейцарського Цюриха.

"Це справжнє диво, що п'ять олійних ескізів Пітера Пауля Рубенса тепер можна побачити разом у Музеї. Це не лише п'ять унікальних шедеврів фламандського художника та коштовності колекції міста Гота, а й свідчення європейської та міжнародної історії", — сказав у заяві директор Фонду Фріденштейна в Готі. Тобіас Пфайфер-Гельке.

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