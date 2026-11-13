"По знакомым": Klavdia Petrivna и финалисты "Евровидения" выпустили совместную песню и клип (видео)

Украинские исполнители Klavdia Petrivna и финалисты "Евровидения" Ziferblat выпустили совместную песню "По знакомым". На эту совместную композицию также был снят клип, снятый на обычную VHS-камеру в стиле муд-видео.

Видеоклип исполнители сняли за сутки, запечатлев в нём осеннюю Одессу — у моря, в историческом центре, а также добавив кадры спонтанного общения. Свою работу музыканты выложили на YouTube.

"Неожиданный фит, превратившийся в атмосферную видеоработу. Однажды осенью в Одессе", — говорится в описании ролика.

В пресс-релизе указано, что в своей новой совместной работе они рассказывают о том, как "случайно могут пересечься два мира, о том, что они никогда не останутся вместе". Сам ролик сняли на карманную VHS-камеру в форме брелка, которая позволила запечатлеть спонтанные моменты и реакции артистов без постановочных сцен.

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Исполнители снимали ролик на камеру-брелок Фото: instagram.com/klavdia_petrivna

Исполнители добавляют, что от идеи до готовой композиции прошел год совместной работы. На данный момент песня за восемь часов с момента премьеры набрала более 11 тыс. просмотров на платформе YouTube.

В то же время в комментариях к клипу украинские слушатели выразили восторг и интерес к новой работе Klavdia Petrivna и Ziferblat. Однако некоторые из них заявили, что в названии клипа есть ошибка, ведь согласно нормам украинского языка должно быть "по знакомых", а не "по знакомым".

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