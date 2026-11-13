"По знайомим": Klavdia Petrivna та фіналісти Євробачення випустили спільну пісню та кліп (відео)

Українські виконавці Klavdia Petrivna та фіналісти Євробачення Ziferblat випустили спільну пісню "По знайомим". Спільна композиція співаків також отримала кліп, знятий на звичайну VHS-камеру в стилі муд-відео.

Відеокліп виконавці зняли за одну добу, в якому зняли осінню Одесу за одну добу — біля моря, історичного центру, а також додали кадри спонтанного спілкування. Свою роботу музиканти виклали на Youtube.

"Неочікуваний фіт, що переріс в атмосферну відеороботу. Одного разу осінньою Одесою", — йдеться в описі ролику.

В пресрелізі вказано, що в своїй новій спільній роботі вони розповідають про те, як "випадково можуть перетнутися два світи, про те, вони ніколи не залишаться разом". Сам ролик зняли на кишенькову VHS-камеру у формі брелка, яка дозволила зафіксувати спонтанні моменти й реакції артистів без постановочних сцен.

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Виконавці знімали ролик на камеру-брелок Фото: instagram.com/klavdia_petrivna

Виконавці додають, що від ідеї до готової композиції пройшов рік спільної роботи. Наразі пісня встигла за вісім годин із початку прем'єри набрати понад 11 тис. переглядів на платформі Youtube.

Водночас у коментарях до кліпу українські слухачі висловили захолення та зацікавленість новою роботою Klavdia Petrivna та Ziferblat. Однак деякі із них заявили, що в назві кліпу є помилка, адже відповідно до норм української мови має бути "по знайомих", а не "по знайомим".

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