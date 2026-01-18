Від наркозу вже відійшов: переможець шоу "Голос країни" потрапив у лікарню (фото)
Учасник шоу "Голос країни" Сергій Лазановський, який виступає під псевдонімом Ridnyi, опинився у медичному закладі. Співака очікують декілька місяців реабілітації.
Переможцю 11-го сезону талант-шоу "Голос країни" Сергію Лазановському, очевидно, зробили операцію. Артист поділився деякими подробицями у соціальних мережах.
Лазановський опублікував фото подарунків, які йому принесли та залишили друзі, коли співак перебував у медикаментозному сні. Серед презентів виділявся синій візочок з кульками та квітами.
Сергій оцінив креатив відвідувачів, пояснивши, що після операції цікавіше прокидатись, коли друзі мають почуття гумору.
"Я не народжував, раптом що", — також пожартував артист.
У соцмережах Ridnyi зазначив, що операція була запланована, але подробиць не розповідав, повідомивши, як почуває себе зараз.
"Мене ще нудить трохи від наркозу, то не можу всім відповісти, але всіх обіймаю. Зі мною все добре. Операція була планова, треба було її зробити в період, коли хоч трохи вихідний", – написав у сторіз Лазановський.
За словами співака, нині його чекають декілька місяців реабілітації.
