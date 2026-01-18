Від наркозу вже відійшов: переможець шоу "Голос країни" потрапив у лікарню (фото)

Учасник шоу "Голос країни" Сергій Лазановський, який виступає під псевдонімом Ridnyi, опинився у медичному закладі. Співака очікують декілька місяців реабілітації.

Переможцю 11-го сезону талант-шоу "Голос країни" Сергію Лазановському, очевидно, зробили операцію. Артист поділився деякими подробицями у соціальних мережах.

Лазановський опублікував фото подарунків, які йому принесли та залишили друзі, коли співак перебував у медикаментозному сні. Серед презентів виділявся синій візочок з кульками та квітами.

Сергій Лазановський на лікарняному ліжку Фото: соцмережi

Сергій оцінив креатив відвідувачів, пояснивши, що після операції цікавіше прокидатись, коли друзі мають почуття гумору.

Возик з кульками та квітами Фото: соцмережi

"Я не народжував, раптом що", — також пожартував артист.

Листування співака з друзями Фото: соцмережi

У соцмережах Ridnyi зазначив, що операція була запланована, але подробиць не розповідав, повідомивши, як почуває себе зараз.

Відео дня

Важливо

Про ритуали перед виступами та стосунки з Артемом Пивоваровим: Влад Шериф у великому інтерв'ю Фокусу

"Мене ще нудить трохи від наркозу, то не можу всім відповісти, але всіх обіймаю. Зі мною все добре. Операція була планова, треба було її зробити в період, коли хоч трохи вихідний", – написав у сторіз Лазановський.

Батьки співака Ridnyi відповідають на телефонні дзвінки Фото: соцмережi Сергій Лазановський у лікарні Фото: соцмережi

За словами співака, нині його чекають декілька місяців реабілітації.

Нагадаємо, учасниця Нацвідбору на Євробачення Катя Павленко (Monokate) опублікувала відео, у якому іронічно відреагувала на заяву Jerry Heil (Яни Шемаєвої) щодо того, що співачка назвала свою пісню "CATHARTICUS (prayer)" "мистецтвом" та заявила, що претендує на перемогу.

Фокус писав, що співачка Лея поскаржилась, що не пройшла до Нацвідбору Євробачення, а в мережі висміяли її пісню.