От наркоза уже отошел: победитель шоу "Голос країни" попал в больницу (фото)
Участник шоу "Голос країни" Сергей Лазановский, который выступает под псевдонимом Ridnyi, оказался в медицинском учреждении. Певца ожидают несколько месяцев реабилитации.
Победителю 11-го сезона талант-шоу "Голос країни" Сергею Лазановскому, очевидно, сделали операцию. Артист поделился некоторыми подробностями в социальных сетях.
Лазановский опубликовал фото подарков, которые ему принесли и оставили друзья, когда певец находился в медикаментозном сне. Среди презентов выделялась синяя коляска с шариками и цветами.
Сергей оценил креатив посетителей, объяснив, что после операции интереснее просыпаться, когда друзья имеют чувство юмора.
"Я не рожал, вдруг что", — также пошутил артист.
В соцсетях Ridnyi отметил, что операция была запланирована, но подробностей не рассказывал, сообщив, как чувствует себя сейчас.
"Меня еще тошнит немного от наркоза, поэтому не могу всем ответить, но всех обнимаю. Со мной все хорошо. Операция была плановая, надо было ее сделать в период, когда хоть немного выходной", — написал в сториз Лазановский.
По словам певца, сейчас его ждут несколько месяцев реабилитации.
