От наркоза уже отошел: победитель шоу "Голос країни" попал в больницу (фото)

Участник шоу "Голос країни" Сергей Лазановский, который выступает под псевдонимом Ridnyi, оказался в медицинском учреждении. Певца ожидают несколько месяцев реабилитации.

Победителю 11-го сезона талант-шоу "Голос країни" Сергею Лазановскому, очевидно, сделали операцию. Артист поделился некоторыми подробностями в социальных сетях.

Лазановский опубликовал фото подарков, которые ему принесли и оставили друзья, когда певец находился в медикаментозном сне. Среди презентов выделялась синяя коляска с шариками и цветами.

Сергей Лазановский на больничной койке Фото: соцсети

Сергей оценил креатив посетителей, объяснив, что после операции интереснее просыпаться, когда друзья имеют чувство юмора.

Тележка с шариками и цветами Фото: соцсети

"Я не рожал, вдруг что", — также пошутил артист.

Переписка певца с друзьями Фото: соцсети

В соцсетях Ridnyi отметил, что операция была запланирована, но подробностей не рассказывал, сообщив, как чувствует себя сейчас.

Відео дня

Важно

О ритуалах перед выступлениями и отношениях с Артемом Пивоваровым: Влад Шериф в большом интервью Фокусу

"Меня еще тошнит немного от наркоза, поэтому не могу всем ответить, но всех обнимаю. Со мной все хорошо. Операция была плановая, надо было ее сделать в период, когда хоть немного выходной", — написал в сториз Лазановский.

Родители певца Ridnyi отвечают на телефонные звонки Фото: соцсети Сергей Лазановский в больнице Фото: соцсети

По словам певца, сейчас его ждут несколько месяцев реабилитации.

Напомним, участница Нацотбора на Евровидение Катя Павленко (Monokate) опубликовала видео, в котором иронично отреагировала на заявление Jerry Heil (Яны Шемаевой) о том, что певица назвала свою песню "CATHARTICUS (prayer)" "искусством" и заявила, что претендует на победу.

Фокус писал, что певица Лея пожаловалась, что не прошла в Нацотбор Евровидения, а в сети высмеяли ее песню.