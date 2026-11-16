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Повторила рекорд Бейонсе: кто стал главным фаворитом "Грэмми-2027" и полный список номинантов

Raye, Rosalía, Элла Лэнгли и ряд других звезд: кто стал номинантом на "Грэмми-2027" (список)
Число номинаций на "Грэмми-2027" превысило сто категорий | Фото: Recording Academy / GRAMMYs

Американская академия звукозаписи объявила номинантов на 69-ю международную музыкальную премию "Грэмми". Наибольшее количество номинаций получила британская певица Raye — её выдвинули на соискание награды в 11 категориях.

Главная фаворитка премии повторила рекорд Бейонсе, которая в 2025 году также получила 11 номинаций. На данный момент британка номинирована на три главные награды премии — "Альбом года" (за альбом This Music May Contain Hope), а также "Запись года" и "Песня года" (за композицию Where Is My Husband!), говорится в сообщении организаторов премии.

Латиноамериканская певица и лауреат Латинской Грэмми Розалия получила девять номинаций. Её альбом Lux претендует на звание "Альбом года", а трек "Berghain" (записанный совместно с Бьорк и Yves Tumor) — на награды "Запись года" и "Песня года".

Еще одной фавориткой премии считают певицу Эллу Лэнгли. Она получила целых семь номинаций за хит "Choosin' Texas" (в категориях "Запись года" и "Песня года"), альбом "Dandelion" (категория "Альбом года"), а также в номинации "Лучший новый исполнитель".

Видео дня
Грэмми 2027
В этом году количество номинаций на премию составило 100 категорий
Фото: grammy.com

Кроме того, семь номинаций получили такие известные исполнители, как Фиби Бриджерс, Оливия Родриго и Миранда Ламберт. Ряд номинаций получили также Бруно Марс, Леон Томас, Оливия Дин, Тейлор Свифт и группа Geese.

Номинанты на "Грэмми" 2027: основные номинации

Песня года

  • Rosalía feat. Bjök, Yves Tumor — Berghain
  • Ella Langley — Choosin' Texas
  • Ariana Grande — Hate That I Made You Love Me
  • Taylor Swift — I Knew It, I Knew You
  • Olivia Dean — Man I Need
  • Bruno Mars — Risk It All
  • Raye — Where Is My Husband!

Альбом года

  • Phoebe Bridges — Lost Weekend
  • Olivia Dean — The Art of Loving
  • Ella Langley — Dandelion
  • Bruno Mars — The Romantic
  • Raye — This Music May Contain Hope
  • Olivia Rodrigo — You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love
  • Rosalía — Lux (Complete Works)
  • Taylor Swift – The Life of a Showgirl

Запись года

  • Olivia Dean — Man I Need
  • Ella Langley — Choosin' Texas
  • Bruno Mars — I Just Might
  • Olivia Rodrigo — The Cure
  • Rosalía feat. Bjök, Yves Tumor — Berghain
  • Taylor Swift — The Fate of Ophelia
  • Tame Impala with Jennie — Dracula

Лучший(ая) молодой(ая) артист(ка)

  • Angine de Poitrine
  • Geese
  • Ella Langley
  • Slayyyter
  • Sienna Spiro
  • Don Toliver
  • Remi Wolf
  • The Womack Sisters

Лучший вокальный поп-альбом

  • Olivia Dean — The Art of Loving
  • Ariana Grande — Peta
  • Bruno Mars — The Romantic
  • Raye — This Music May Contain Hope
  • Olivia Rodrigo — You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love

Лучшее сольное поп-исполнение

  • Olivia Dean – Man I Need
  • Bruno Mars — Risk It All
  • Raye — Where Is My Husband!
  • Olivia Rodrigo — The Cure
  • Rosalía — Sauvignon Blanc

Лучшее дуэтное поп-исполнение

  • Lady Gaga, Doechii — Runway
  • Madonna, Sabrina Carpenter — Bring Your Love
  • Raye featuring Hans Zimmer — Click Clack Symphony
  • Taylor Swift, Sabrina Carpenter — The Life of a Showgirl
  • Tame Impala with Jennie — Dracula

С полным списком номинантов на "Грэмми-2027" можно ознакомиться по ссылке. В этом году количество номинаций для певцов и певиц впервые достигло 100 категорий. Главная церемония вручения наград 69-й премии "Грэмми" состоится 7 февраля в Crypto.com Arena в американском Лос-Анджелесе.

Ранее Фокус сообщал о том, как прошла церемония вручения премии Грэмми 2026 года. Красная дорожка главного музыкального праздника стала не только площадкой для демонстрации образов, но и пространством для политических заявлений.

Впоследствии стало известно, что группа BTS объявила о бойкоте премии. Это произошло после того, как Академия звукозаписи подтвердила, что на церемонии 2027 года впервые будет представлена категория "Исполнение азиатской поп-музыки".