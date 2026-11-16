Повторила рекорд Бейонсе: кто стал главным фаворитом "Грэмми-2027" и полный список номинантов
Американская академия звукозаписи объявила номинантов на 69-ю международную музыкальную премию "Грэмми". Наибольшее количество номинаций получила британская певица Raye — её выдвинули на соискание награды в 11 категориях.
Главная фаворитка премии повторила рекорд Бейонсе, которая в 2025 году также получила 11 номинаций. На данный момент британка номинирована на три главные награды премии — "Альбом года" (за альбом This Music May Contain Hope), а также "Запись года" и "Песня года" (за композицию Where Is My Husband!), говорится в сообщении организаторов премии.
Латиноамериканская певица и лауреат Латинской Грэмми Розалия получила девять номинаций. Её альбом Lux претендует на звание "Альбом года", а трек "Berghain" (записанный совместно с Бьорк и Yves Tumor) — на награды "Запись года" и "Песня года".
Еще одной фавориткой премии считают певицу Эллу Лэнгли. Она получила целых семь номинаций за хит "Choosin' Texas" (в категориях "Запись года" и "Песня года"), альбом "Dandelion" (категория "Альбом года"), а также в номинации "Лучший новый исполнитель".
Кроме того, семь номинаций получили такие известные исполнители, как Фиби Бриджерс, Оливия Родриго и Миранда Ламберт. Ряд номинаций получили также Бруно Марс, Леон Томас, Оливия Дин, Тейлор Свифт и группа Geese.
Номинанты на "Грэмми" 2027: основные номинации
Песня года
- Rosalía feat. Bjök, Yves Tumor — Berghain
- Ella Langley — Choosin' Texas
- Ariana Grande — Hate That I Made You Love Me
- Taylor Swift — I Knew It, I Knew You
- Olivia Dean — Man I Need
- Bruno Mars — Risk It All
- Raye — Where Is My Husband!
Альбом года
- Phoebe Bridges — Lost Weekend
- Olivia Dean — The Art of Loving
- Ella Langley — Dandelion
- Bruno Mars — The Romantic
- Raye — This Music May Contain Hope
- Olivia Rodrigo — You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love
- Rosalía — Lux (Complete Works)
- Taylor Swift – The Life of a Showgirl
Запись года
- Olivia Dean — Man I Need
- Ella Langley — Choosin' Texas
- Bruno Mars — I Just Might
- Olivia Rodrigo — The Cure
- Rosalía feat. Bjök, Yves Tumor — Berghain
- Taylor Swift — The Fate of Ophelia
- Tame Impala with Jennie — Dracula
Лучший(ая) молодой(ая) артист(ка)
- Angine de Poitrine
- Geese
- Ella Langley
- Slayyyter
- Sienna Spiro
- Don Toliver
- Remi Wolf
- The Womack Sisters
Лучший вокальный поп-альбом
- Olivia Dean — The Art of Loving
- Ariana Grande — Peta
- Bruno Mars — The Romantic
- Raye — This Music May Contain Hope
- Olivia Rodrigo — You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love
Лучшее сольное поп-исполнение
- Olivia Dean – Man I Need
- Bruno Mars — Risk It All
- Raye — Where Is My Husband!
- Olivia Rodrigo — The Cure
- Rosalía — Sauvignon Blanc
Лучшее дуэтное поп-исполнение
- Lady Gaga, Doechii — Runway
- Madonna, Sabrina Carpenter — Bring Your Love
- Raye featuring Hans Zimmer — Click Clack Symphony
- Taylor Swift, Sabrina Carpenter — The Life of a Showgirl
- Tame Impala with Jennie — Dracula
С полным списком номинантов на "Грэмми-2027" можно ознакомиться по ссылке. В этом году количество номинаций для певцов и певиц впервые достигло 100 категорий. Главная церемония вручения наград 69-й премии "Грэмми" состоится 7 февраля в Crypto.com Arena в американском Лос-Анджелесе.
Ранее Фокус сообщал о том, как прошла церемония вручения премии Грэмми 2026 года. Красная дорожка главного музыкального праздника стала не только площадкой для демонстрации образов, но и пространством для политических заявлений.
Впоследствии стало известно, что группа BTS объявила о бойкоте премии. Это произошло после того, как Академия звукозаписи подтвердила, что на церемонии 2027 года впервые будет представлена категория "Исполнение азиатской поп-музыки".