Повторила рекорд Бейонсе: хто став головним фаворитом Греммі-2027 та повний список номінантів

Американська академія звукозапису оголосила номінантів на 69-ту міжнародну музичну премію Греммі. Найбільшу кількість номінацій отримала британська співачка Raye — її висунули на здобуття відзнаки в 11 категоріях.

Головна фаворитка премії повторила рекорд Бейонсе, яка така само в 2025-му отримала 11 номінацій. Наразі британка була номінована на три головні нагороди премії — "Альбом року" (за платівку This Music May Contain Hope), а також "Запис року" та "Пісня року" (за композицію Where Is My Husband!), йдеться в повідомленні організаторів премії.

Латиноамериканська співачка та тріумфаторка Латинського Греммі Rosalía отримала дев’ять номінацій. Її альбом Lux претендує на звання" Альбом року", а трек "Berghain" (записаний спільно з Björk та Yves Tumor) — на нагороди "Запис року" та "Пісня року".

Ще однією фавориткою премії вважають співачку Еллу Ленглі. Вона отримала аж сім номінацій за хіт Choosin' Texas (у категоріях "Запис року" та "Пісня року"), альбом "Dandelion" (категорія "Альбом року"), а також у номінації "Найкращий новий виконавець".

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Цьогоріч кількість номінацій на премію склала 100 категорій Фото: grammy.com

Також сім номінацій отримали такі відомі виконавці та виконавиці як Фібі Бріджерс, Олівія Родріго та Міранда Ламберт. Низку номінацій отримали також Бруно Марс, Леон Томас, Олівія Дін, Тейлор Свіфт та гурт Geese.

Номінанти на Греммі 2027: головні категорії

Пісня року

Rosalía feat. Bjök, Yves Tumor — Berghain Ella Langley — Choosin' Texas Ariana Grande — Hate That I Made You Love Me Taylor Swift — I Knew It, I Knew You Olivia Dean — Man I Need Bruno Mars — Risk It All Raye — Where Is My Husband!

Альбом року

Phoebe Bridges — Lost Weekend

Olivia Dean — The Art of Loving

Ella Langley — Dandelion

Bruno Mars — The Romantic

Raye — This Music May Contain Hope

Olivia Rodrigo — You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love

Rosalía — Lux (Complete Works)

Taylor Swift – The Life of a Showgirl

Запис року

Olivia Dean — Man I Need

Ella Langley — Choosin' Texas

Bruno Mars — I Just Might

Olivia Rodrigo — The Cure

Rosalía feat. Bjök, Yves Tumor — Berghain

Taylor Swift — The Fate of Ophelia

Tame Impala with Jennie — Dracula

Найкращий(а) молодий(а) артист(ка)

Angine de Poitrine

Geese

Ella Langley

Slayyyter

Sienna Spiro

Don Toliver

Remi Wolf

The Womack Sisters

Найкращий вокальний поп-альбом

Olivia Dean — The Art of Loving

Ariana Grande — Peta

Bruno Mars — The Romantic

Raye — This Music May Contain Hope

Olivia Rodrigo — You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love

Найкраще сольне поп-виконання

Olivia Dean – Man I Need

Bruno Mars — Risk It All

Raye — Where Is My Husband!

Olivia Rodrigo — The Cure

Rosalía — Sauvignon Blanc

Найкраще дуетне поп-виконання

Lady Gaga, Doechii — Runway

Madonna, Sabrina Carpenter — Bring Your Love

Raye featuring Hans Zimmer — Click Clack Symphony

Taylor Swift, Sabrina Carpenter — The Life of a Showgirl

Tame Impala with Jennie — Dracula

Повним перелік номінантів на Греммі-2027 можна ознайомитися за посиланням. Цьогорічна кількість номінацій для співаків і співачок уперше склала 100 категорій. Головне вручення нагород 69-ї премії "Греммі" відбудеться 7 лютого у Crypto.com Arena у американському Лос-Анджелесі.

Раніше Фокус повідомляв про те, якою була церемонія премії Grammy 2026. Червона доріжка головного музичного свята стала не лише майданчиком для демонстрації образів, а й простором для політичних заяв.

Згодом стало відомо, що гурт BTS оголосив про бойкот премії. Це сталося після того, як Академія звукозапису підтвердила, що на церемонії 2027 року вперше буде включена категорія "Виконання азіатської поп-музики".