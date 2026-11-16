Повторила рекорд Бейонсе: хто став головним фаворитом Греммі-2027 та повний список номінантів
Американська академія звукозапису оголосила номінантів на 69-ту міжнародну музичну премію Греммі. Найбільшу кількість номінацій отримала британська співачка Raye — її висунули на здобуття відзнаки в 11 категоріях.
Головна фаворитка премії повторила рекорд Бейонсе, яка така само в 2025-му отримала 11 номінацій. Наразі британка була номінована на три головні нагороди премії — "Альбом року" (за платівку This Music May Contain Hope), а також "Запис року" та "Пісня року" (за композицію Where Is My Husband!), йдеться в повідомленні організаторів премії.
Латиноамериканська співачка та тріумфаторка Латинського Греммі Rosalía отримала дев’ять номінацій. Її альбом Lux претендує на звання" Альбом року", а трек "Berghain" (записаний спільно з Björk та Yves Tumor) — на нагороди "Запис року" та "Пісня року".
Ще однією фавориткою премії вважають співачку Еллу Ленглі. Вона отримала аж сім номінацій за хіт Choosin' Texas (у категоріях "Запис року" та "Пісня року"), альбом "Dandelion" (категорія "Альбом року"), а також у номінації "Найкращий новий виконавець".
Також сім номінацій отримали такі відомі виконавці та виконавиці як Фібі Бріджерс, Олівія Родріго та Міранда Ламберт. Низку номінацій отримали також Бруно Марс, Леон Томас, Олівія Дін, Тейлор Свіфт та гурт Geese.
Номінанти на Греммі 2027: головні категорії
Пісня року
- Rosalía feat. Bjök, Yves Tumor — Berghain
- Ella Langley — Choosin' Texas
- Ariana Grande — Hate That I Made You Love Me
- Taylor Swift — I Knew It, I Knew You
- Olivia Dean — Man I Need
- Bruno Mars — Risk It All
- Raye — Where Is My Husband!
Альбом року
- Phoebe Bridges — Lost Weekend
- Olivia Dean — The Art of Loving
- Ella Langley — Dandelion
- Bruno Mars — The Romantic
- Raye — This Music May Contain Hope
- Olivia Rodrigo — You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love
- Rosalía — Lux (Complete Works)
- Taylor Swift – The Life of a Showgirl
Запис року
- Olivia Dean — Man I Need
- Ella Langley — Choosin' Texas
- Bruno Mars — I Just Might
- Olivia Rodrigo — The Cure
- Rosalía feat. Bjök, Yves Tumor — Berghain
- Taylor Swift — The Fate of Ophelia
- Tame Impala with Jennie — Dracula
Найкращий(а) молодий(а) артист(ка)
- Angine de Poitrine
- Geese
- Ella Langley
- Slayyyter
- Sienna Spiro
- Don Toliver
- Remi Wolf
- The Womack Sisters
Найкращий вокальний поп-альбом
- Olivia Dean — The Art of Loving
- Ariana Grande — Peta
- Bruno Mars — The Romantic
- Raye — This Music May Contain Hope
- Olivia Rodrigo — You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love
Найкраще сольне поп-виконання
- Olivia Dean – Man I Need
- Bruno Mars — Risk It All
- Raye — Where Is My Husband!
- Olivia Rodrigo — The Cure
- Rosalía — Sauvignon Blanc
Найкраще дуетне поп-виконання
- Lady Gaga, Doechii — Runway
- Madonna, Sabrina Carpenter — Bring Your Love
- Raye featuring Hans Zimmer — Click Clack Symphony
- Taylor Swift, Sabrina Carpenter — The Life of a Showgirl
- Tame Impala with Jennie — Dracula
Повним перелік номінантів на Греммі-2027 можна ознайомитися за посиланням. Цьогорічна кількість номінацій для співаків і співачок уперше склала 100 категорій. Головне вручення нагород 69-ї премії "Греммі" відбудеться 7 лютого у Crypto.com Arena у американському Лос-Анджелесі.
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Згодом стало відомо, що гурт BTS оголосив про бойкот премії. Це сталося після того, як Академія звукозапису підтвердила, що на церемонії 2027 року вперше буде включена категорія "Виконання азіатської поп-музики".