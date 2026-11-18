ИИ активно меняет книжную сферу, но в то же время вызывает скандалы, обвинения в плагиате и лишает людей рабочих мест. На данный момент нет единого мнения о том, как писатели, издатели и литературные агенты должны реагировать на появление текстов, созданных с помощью ИИ.

Кроме того, между всеми участниками литературного рынка ведутся дискуссии о том, как регулировать использование ИИ для написания текстов. Об этом говорится в материале The Guardian.

Одним из наглядных примеров успеха в применении ИИ является южноафриканская писательница Корал Гарт. Она прямо заявляет, что искусственный интеллект уже помог ей написать более 370 работ под 21 псевдонимом, а также получить шестизначный доход. Она добавляет, что технологии позволили ускорить работу, но полностью полагаться на "машину" в плане мастерства, композиции и понимания текста авторка не собирается.

В то же время журналисты и эксперты уже бьют тревогу из-за стремительного роста количества текстов, содержащих элементы ИИ. По оценкам специалистов, к концу года доля текстов, созданных или отредактированных алгоритмами, составит около 25 %.

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Еще одна проблема — это токсичность этой темы. В случае громких скандалов, как это было во Франции с Гонкуровской премией, где победитель Филипп Жанеда признался в использовании ИИ, а номинант Телисон Орельен был исключен из списка, а издательство прекратило с ним сотрудничество. Такие скандалы лишь доказывают, что авторы могут столкнуться с травлей, угрозами и потерей контрактов.

Однако самая большая проблема, как пишут СМИ, заключается в том, что уже установлен факт: языковые модели достаточно хорошо обучены писать, используя произведения других писателей без их разрешения. Соответственно, количество судебных споров между правообладателями литературных произведений и компаниями, занимающимися искусственным интеллектом, продолжает расти.

Проблема лежит гораздо глубже: чего опасаются издатели

Самый большой страх участников литературного процесса — это страх потерять контракты или нанести ущерб своей репутации. Так, более 70 авторов уже категорически призвали крупные издательства "не выпускать книги, созданные машинами".

Не меньшей проблемой для всех участников книжного рынка Запада являются репутационные последствия. Показательной стала история книги Мии Баллард под названием "Скромная девушка" (Shy Girl), в которой обнаружили явные следы использования ИИ, однако авторка категорически это отрицает. Другой участник похожей истории — автор Джамир Назир, которого "поймали" на использовании машинного текста из-за "необычных языковых конструкций".

В связи с этим литературные агенты говорят о нарастании чрезмерной "паранойи" в отношении ИИ. Они рассказали СМИ, что подозрения и несовершенство алгоритмов затронут авторов иностранного происхождения, а также авторов текстов после перевода. Поэтому советуют сохранять все черновики и историю редактирования, чтобы доказать своё авторство текстов.

СМИ подводит итог, что на данный момент в литературной сфере до сих пор нет единых правил в отношении ИИ, а значит — мнения различных участников резко расходятся. Одни говорят о творческих поисках благодаря ИИ, другие — опасаются появления "шаблонных и проходных текстов".

Единственным выходом в настоящее время считаются четкие правила прозрачности: тексты, созданные с использованием ИИ, должны быть отдельно обозначены соответствующим знаком или символом. Эксперты признают, что такие "работы" непременно станут частью маслита, и вопрос заключается в том, как защитить именно авторов и не превратить их творческий порыв и поиски "в новую форму цензуры".

Ранее Фокус сообщал о том, как во Франции учредили новую премию для книг, написанных с помощью ИИ. Группа технических предпринимателей учредила премию имени Блеза Паскаля, в рамках которой победители за текст, написанный с помощью алгоритма, получат денежное вознаграждение и возможность публикации.

Впоследствии стало известно, что британская авторка бестселлеров назвала главную угрозу ИИ для человечества. Джанет Уинтерсон считает, что главная проблема ИИ заключается не в самом алгоритме и его влиянии, а в том, что именно человечество играет ключевую роль в этом противостоянии.