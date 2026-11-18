ШІ активно змінює книжкову сферу, але разом з тим привносить скандали, звинувачення в плагіаті та забирає робочі місця в людей. Наразі не існує розуміння, як письменники, видавці та літагенти мають реагувати на появу машинного тексту.

Також між усіма складовими літературного ринку точаться дискусії про те, як регламентувати використання ШІ для написання текстів. Про це йдеться в матеріалі The Guardian.

Одним із показових варіантів успіху в застосуванні ШІ є південноафриканська авторка Корал Гарт. Вона прямо говорить, що штучний інтелект уже допоміг їй написати понад 370 робіт під 21 псевдонімами, а також отримати шестизначний дохід. Вона додає, що технології дозволили прискорити роботу, але повністю на "машину" в плані майстерності, композиції та розуміння читання авторка не покладається.

Водночас літагенти та експерти вже б'ють на сполох через динамічне зростання текстів, які мають елементи ШІ. За оцінками фахівців, до кінця року кількість текстів, створених або скоригованих алгоритмами, складатиме близько 25%.

Видео дня

Ще одна проблема — це токсичність цієї теми. У випадку гучних скандалів, як було у Франції з Гонкурівською премією, де переможець Філіпп Жанеда зізнався у використанні ШІ, а номінант Телісон Орельєн був виключений зі списку, а видавництво припинило з ним роботу. Такі скандали тільки доводять, що автори можуть зіткнутися з цькуванням, погрозами та втратою контрактів.

Однак найбільша проблема, як пише ЗМІ, це вже встановлений факт, що мовні моделі вже достатньо добре навчені писати, користуючись творами інших письменників без їхньої годи. Відповідно, кількість судових суперечок між правовласниками на літературу та ШІ-компаніями продовжує зростати.

Проблема лежить значно глибше: чого побоюються видавці

Найбільший страх учасників літературного процесу — це страх втратити контракти або отримати репутаційні втрати. Так, понад 70 авторів уже категорично закликали великі видавництва "не випускати книжки, створені машинами".

Не меншою проблемою для всіх учасників книжкового ринку Заходу є репутаційні наслідки. Показовою стала історія книжки Мії Баллард під назвою "Сором'язлива дівчина" (Shy Girl), де виявили масивні слідки використання ШІ, однак авторка категорично заперечує. Інший учасник схожої історії — це автор Джамір Назір, якого "впіймали" на використанні машинного тексту через "незвичні мовні конструкції".

В зв'язку з цим, літературні агенти говорять про наростання надмірної "параної" щодо ШІ. Вони розповіли ЗМІ, що підозри та недосконалість алгоритмів будуть зачіпати авторів іноземного походження, а також творців текстів після перекладу. Тому радять зберігати усі чернетки, історію редагування, аби довести своє авторство текстів.

ЗМІ підсумовує, що наразі літературна галузь досі не має єдиних правил щодо ШІ, а відповідно — настрої між різними учасниками є полярними. Одні говорять про творчі пошуки завдяки ШІ, другі — побоюються появи "шаблонних і прохідних текстів".

Єдиним виходом нині бачать чіткі правила прозорості: тексти з використанням ШІ мають бути окремо позначені відповідним знаком чи символом. Експерти визнають, що такі "роботи" неодмінно стануть частиною масліту, і питання полягає в тім, як захистити саме авторів і не перетворити їх творчий порив і пошуки "в нову форму цензури".

Раніше Фокус повідомляв як у Франції започатковано нову премію для книжок, написаних з ШІ. Група технічних підприємців заснувала премію імені Блеза Паскаля, де переможці за написаний з алгоритмом текст отримають грошову винагороду та публікацію.

Згодом стало відомо, що британська авторка бестселерів назвала головну загрозу ШІ для людства. Джанет Вінтерсон вважає, що головною проблемою з ШІ є не сам алгоритм і його вплив, а саме людство є ключовим у цьому протиставленні.