Известный художник Амадео Модильяни (1884–1920) прославился как оригинальный экспрессионист, однако мало кто знает о его работах в качестве скульптора. Так, одна из работ его скульптурной серии стала предметом яростных торгов на аукционе Phillips в Нью-Йорке.

За голову из известняка, созданную известным итальянским художником, новый владелец заплатил баснословную сумму в 44,6 млн долларов (более 2 млрд гривен). Об этом сообщает The Art Newspaper.

"Почти 90 % представленных произведений никогда ранее не выставлялись на [сегодняшнем] аукционе, многие из них происходили из престижных частных коллекций, где хранились десятилетиями. Результаты сегодняшнего вечера — яркое напоминание о том, что поистине исключительные работы продолжают вызывать ожесточенную конкуренцию на рынке", — сказал глава аукционного дома Phillips и руководитель отдела модернистского и современного искусства Роберт Менли.

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Эта работа, созданная в 1911–1912 годах, является одной из всего лишь 28 скульптур художника и частью более обширной серии известняковых голов, каждая из которых носит название "Tête". Однако на этот раз рекорд по цене за статую Модильяни не был побит, ведь в 2014 году на аукционе в Нью-Йорке одна из скульптур была продана анонимному коллекционеру за 70,7 млн долларов (более 3,815 млрд гривен).

На данный момент самой дорогой картиной Амадео Модильяни является полотно "Nu couché" 1918 года, за которое было уплачено 170,4 млн долларов (7,67 млрд гривен). В настоящее время эта картина занимает шестое место по стоимости в истории аукционных торгов.

Ранее Фокус сообщал о том, как "платье мести" принцессы Дианы выставили на аукцион. В настоящее время эксперты полагают, что этот лот будет продан за сумму до 300 тыс. долларов на торгах, которые состоятся 9 декабря.

Впоследствии стало известно, что книга с жуткими пророчествами была выставлена на продажу. В ней описаны катастрофы, природные аномалии, чудовища и библейские пророчества.