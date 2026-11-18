Прославлений художник Амадео Модіяльні (1884-1920) прославився як оригінальний експресіоніст, однак мало хто знає про його роботи у якості скульптора. Так одна з робіт його скульптурних серій стала предметом шалених торгів на аукціоні Phillips в Нью-Йорку.

За голову з вапняка, яку створив відомий італієць, новий власник заплатив шалену суму в $44,6 млн (понад 2 млрд грн). Про це повідомляє The Art Newspaper.

"Майже 90% запропонованих творів ніколи раніше не продавалися на [сьогоднішньому] аукціоні, багато з них походили з почесних приватних колекцій, де вони зберігалися десятиліттями. Результати сьогоднішнього вечора — потужне нагадування про те, що справді виняткові роботи продовжують надихати надзвичайну конкуренцію на ринку", — сказав очільник аукційного дому Phillips і керівник модерного та сучасного мистецтва Роберт Менлі.

Ця робота, що датується 1911–1912 роками, є однією з лише 28 скульптур художника та частиною більшої серії вапнякових голів, кожна з яких називається Tête. Однак цього разу рекорд на статуї Модільяні не був подоланий, адже в 2014-му на аукціоні в Нью-Йорку одна із скультуп була продана анонімному колекціонеру за $70,7 млн доларів (понад 3,815 млрд гривень).

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Наразі найдорожча картина Амадео Модіяльні — це полотно "Nu couché" 1918 року, за яку віддали $170,4 млн (7,67 млрд грн). Наразі ця картина є шостою за вартістю в історії аукційних торгів.

Раніше Фокус повідомляв про те, як "сукню помсти" принцеси Діани виставили на аукціон. Наразі експерти вважають, що цей лот коштуватиме до $300 тис. на торгах, які відбудуться 9 грудня.

Згодом стало відомо, що книгу з моторошними пророцтвами виставили на продаж. В ній зображені катастрофи, природні аномалії, чудовиська та біблійні пророцтва.