В октябре 2026 года аукционный дом Christie's объявил о продаже картины Фриды Кало 1952 года "Congreso de los Pueblos por la Paz" ("Конгресс народов за мир"). Однако за несколько часов до открытия торгов лот был снят из-за подозрения в краже картины из музея художницы в Мехико.

За несколько часов до начала торгов группа искусствоведов сообщила, что картина была похищена из "Голубого дома" (дом-музей Фриды Кало — прим. ред.) много лет назад. Об этом пишут The New York Times и El Pais.

"Представитель Christie's сообщил, что аукционный дом решил "в сотрудничестве с продавцом" снять лот с вечерних торгов XX века "для дальнейших исследований", — пишут СМИ.

Картина Фриды Кало исчезла из фондов музея и незаконно оказалась на аукционе Фото: Wikiart

Исследователи из группы Defendamos la Colección Gelman выяснили путь картины из Мехико в США. Оказалось, что полотно находилось в Casa Azul Trust — компании, которой бывший супруг Фриды Кало, художник Диего Ривера, передал полотна, письма и эскизы как своей бывшей жены, так и свои собственные.

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С 1957 года картина "необъяснимым образом" исчезла из Мексики и оказалась в США, а за это время сменила нескольких владельцев. Бывшая директор Музея Фриды Кало с 2009 по 2020 год Хильда Трухильо ещё в 2025 году сообщила, что, согласно результатам внутренних расследований, часть произведений Кало действительно исчезла из фондов.

"Документы, которые мне удалось прочитать из этого отчета, показали, что произведения, впервые каталогизированные в 1957 году, теперь находятся в частных коллекциях. Как и когда эти произведения искусства покинули Casa Azul?" Экспонаты из оригинальной коллекции хранятся в частных фондах, и я считаю, что как мексиканское общество мы заслуживаем объяснений по этому поводу", — говорит мексиканская искусствовед.

В настоящее время торги по картине Фриды Кало приостановлены, и данный лот снят с аукциона. Согласно заявлению Christie's, которое впоследствии опубликовал The ArtNewspaper, будет проведено расследование того, как картина Кало была похищена и почему осталась без внимания правоохранительных органов.

Ранее Фокус сообщал о том, как искусствоведы разгадали загадку "Портрета супругов Арнольфини" ван Эйка. Новая теория гласит, что полотно содержит прямую отсылку к жизни художника, что видно на холсте.

Впоследствии стало известно, что картина Ван Гога "Цветущие каштаны" стала самой дорогой работой автора. Во время аукционных торгов картина Ван Гога вызвала интерес у покупателей, а окончательная сумма, ставшая рекордной для полотен постимпрессиониста, составила рекордные $190,4 млн (8,5 млрд грн).